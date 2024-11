NOS Wielrennen • vandaag, 09:13 Wielerbond KNWU verrast met Ten Dam als bondscoach vrouwen: 'Ben nu nog ongeslagen'

Laurens ten Dam is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse wielrensters. De voormalige wielerprof en huidige bondscoach gravel is de opvolger van de veelbesproken Loes Gunnewijk.

Ten Dam gaat de baan combineren met zijn andere bezigheden. Hij heeft voor een jaar getekend, maar met de intentie om door te gaan tot en met de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.

Eind augustus stuurde wielerbond KNWU een open vacature de wereld in voor een nieuwe bondscoach. Toch werd Ten Dam persoonlijk benaderd door technisch directeur Wilbert Broekhuizen. De oud-renner is vorige week al begonnen en heeft al contact gehad met meerdere rensters.

3:03 Ten Dam beseft dat bondscoach vrouwen anders is dan gravel: 'Ook daar mag plezier zijn'

Ten Dam weet dat er een uitdaging voor hem ligt. De voormalige bondscoach Gunnewijk nam eind september na de WK in Zürich na acht jaar en zestien titels (EK, WK en Olympische Spelen) afscheid. Maar zij zal vooral herinnerd worden door de titels die niet gewonnen werden.

Denk aan het fiasco van de Spelen in Tokio, toen vier Nederlandse kopvrouwen zich de kaas van het brood lieten eten door een Oostenrijkse tijdrijdster. Of het WK in Leuven, toen de ene kopvrouw niet voor de andere wilde werken. En Zürich, toen een Nederlands overtal opgeofferd werd voor Demi Vollering. Die het vervolgens niet kon afmaken.

"Ik wil mijn voormalige collega's totaal niet afvallen", zegt Ten Dam. "Ik besef dondersgoed dat het geen makkelijke job is. Je bent maximaal twee weken met die meiden onderweg. Er zijn maar twee kampioenschappen, de EK en WK. Mijn taak is vooral om in die tijd een zo goed mogelijke ploeg te smeden en te zorgen dat de afspraken die we maken worden nagekomen in de koers."

Ik heb een aantal keer gehoord: dat je het met ons aandurft...?! Bondscoach Laurens ten Dam belde voor zijn aanstelling met een paar rensters

"Het maken van een selectie, het nemen van beslissingen en het smeden van een team, daar ben ik niet bang voor", vervolgt Ten Dam. "Ik stap er helemaal blanco in. Ik heb met niemand van de dames een verleden. Ik zal zo eerlijk mogelijk alle beslissingen nemen en ik hoop dat de dames ook eerlijk tegen mij zijn."

Belrondje

Communiceren is een van de sterke kanten van Ten Dam. "Ik heb de laatste twee dagen een flink belrondje gemaakt, want ik wilde liever dat de rensters het van mij zouden horen dan het te lezen in de krant of online."

De leukste reactie? Lachend: "Ik heb een aantal keer gehoord: dat je het met ons aandurft..."

2:14 Kopecky verslaat aanvalslustige Vollering en is opnieuw wereldkampioen

We spreken de nieuwe bondscoach van de Nederlandse wielrensters terwijl hij in een Asturisch barretje zit, dicht bij de befaamde klim Lagos de Covadonga, waar hij een documentaire opneemt voor zijn eigen platform.

Ten Dam is een drukbezet man: hij combineert zijn steeds verder uitdijende podcastproject, dat intussen ook een eigen kledinglijn, wielerevenementen en wielerdocumentaires behelst, al jaren met zijn avonturen als gravelprof. Ook probeert hij de wielerbaan van Alkmaar nieuw leven in te blazen.

En hij is de eerste bondscoach gravel. "Ongeslagen. Vooralsnog heb ik een honderdprocentscore als bondscoach."

2:05 Geen hobbysport, wel samen lachen voor WK gravel: 'Lekker spelen in het bos'

Vorige maand reed Ten Dam zelf nog mee bij de WK gravel in Leuven. Lang duurde dat niet. Eenmaal kansloos voor een goede klassering stapte de bondscoach een café binnen en zag daar hoe Mathieu van der Poel wereldkampioen werd.

Een dag eerder stond hij bij de winst van Marianne Vos met de zenuwen in zijn lijf bij de finish. "Die sprint van haar vond ik zo spannend. Ik heb niet eens veel voor Marianne hoeven doen, zij was er met haar eigen ploeg. Eigenlijk heb ik haar alleen ingeschreven. Maar die spanning van de échte topsport, dat begon te trekken. Vandaar dat ik ja heb gezegd. Die ene sprint trok mij over de streep."

Plezier

Voor de WK gravel huurde Ten Dam een huis en maakte daar een basiskamp voor de Nederlandse deelnemers van, inclusief barbecue en bier. De tactische bespreking was kort: rijd elkaar niet in de hekken en succes.

In het wegwielrennen kom je daar niet mee weg, dat weet Ten Dam. "Maar ook daar mag er plezier zijn. En winnen helpt daarbij. Ik heb beide sporten op hoog niveau uitgeoefend, dus ik denk wel dat ik dat verschil kan maken."

2:09 Week na WK-echec slaat Vos wel toe bij WK gravel, haar 14de wereldtitel

Half december vertrekt Ten Dam naar Spanje, waar veel rensters in die tijd trainen. "Ik ga al die trainingskampen af en spreek met de rensters over planning richting het WK in Rwanda."

"Ik ga echt alle Nederlandse profwielrensters goed bekijken en hoop ze echt goed te leren kennen. Niet alleen die vaste kern, al is het ook maar omdat een paar van hen er over vier jaar bij de Spelen in Los Angeles niet meer bij zullen zijn. Je moet ook naar de jeugd kijken."

Wat als er in Rwanda geen Nederlandse wereldkampioen boven komt drijven? Ten Dam, lachend: "Dan sta ik buiten".