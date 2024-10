Snel nieuwe coach verwacht na bewogen WK: 'Kunst is er een team van maken'

Reuters Vollering teleurgesteld na de finish van het WK

Hoe nu verder met de Nederlandse vrouwenploeg na de mislukte WK wielrennen in Zürich? Op die vraag denkt wielerbond KNWU spoedig een antwoord te kunnen geven. "Ik denk dat we vrij snel een nieuwe bondscoach bekend kunnen maken. Het ziet er goed uit", zegt technisch directeur Wilbert Broekhuizen tegen de NOS.

Zaterdag in Zürich ging het in de wegwedstrijd niet voor het eerst tactisch volledig mis bij Oranje, dat voor het eerst in tien jaar geen medaille veroverde. En dat terwijl Nederland met onder anderen Demi Vollering, Marianne Vos en Puck Pieterse wederom een sterrenformatie had. Het werd een afscheid in mineur voor de veelbesproken bondscoach Loes Gunnewijk.

In april werd al duidelijk dat Gunnewijk na acht jaar zou vertrekken, maar de zoektocht naar een opvolger lijkt stroef te verlopen. De KNWU zette in augustus de vacature zelfs op zijn website, in de hoop een geschikte kandidaat te vinden.

Toch zijn er volgens Broekhuizen voldoende gegadigden. "Heel veel mensen hebben interesse getoond in de functie. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd, met een aantal heel verschillende kandidaten."

Een van de mensen die benaderd is, is oud-toprenster Annemiek van Vleuten. De wereldkampioene van 2019 en 2022 bedankte voor de eer.

"Het is nooit een officiële vraag geweest, maar toen ik gepolst werd, zei ik al nee. Het is een functie die je eigenlijk alleen maar fout kunt doen", zegt de 41-jarige NOS-analyticus.

"Je kunt bijna alleen maar verliezen", schetst ze de moeilijkheid van de functie. "Als bondscoach heb je heel weinig invloed op de rensters, want je ziet ze een paar keer per jaar. Daarnaast rijden ze ook het hele jaar met oortjes, behalve in landenwedstrijden. Begin er maar aan..."

Vollering gooide eigen glazen in

In Zürich ging het faliekant mis. Zo liet kopvrouw Vollering het team achter een kopgroep met Vos en Riejanne Markus aanrijden. "Er mogen fouten gemaakt worden, maar je moet er wel van leren. In de nabespreking hebben we zorgvuldig en uitgebreid besproken wat er volgende keer beter kan", zegt Broekhuizen.

"Het is natuurlijk heel lastig om met elkaar te communiceren, omdat je zonder oortjes rijdt. Je zag dat Demi hele goede benen had, maar dat ze vergat om zich heen te kijken. Ze reed vol voor de overwinning en heeft haar eigen glazen ingegooid."

"Dat heeft ze ook wel gezien. Het is allemaal uitgesproken. Als je te graag wil, dan lukt het soms niet. Daar kun je alleen maar van leren."

2:14 Kopecky verslaat aanvalslustige Vollering en is opnieuw wereldkampioen

Het was bepaald niet de eerste keer dat er grondig geëvalueerd moest worden bij de Nederlandse vrouwen. In de breedte zijn ze veruit de sterkste. Onder Gunnewijk werden vele successen gevierd, maar lang niet elk kampioenschap verliep geslaagd.

Bekendste voorbeeld is de olympische wegwedstrijd in Tokio. Van Vleuten werd daar kind van de rekening door gebrekkige communicatie rondom de wedstrijd. Ze dacht goud te winnen, maar wist niet dat de onbekende vroege vluchter Anna Kiesenhofer nog voor het peloton uitreed.

Illusie

Dit jaar zag de oud-renster een heel andere Nederlandse ploeg. "Een landenploeg blijft een gelegenheidsformatie, er een team van kunnen maken is een illusie. Al helemaal met zoveel sterren in de ploeg. Gunnewijk heeft het wel voor elkaar gekregen dat iedereen heldere taken had. Dat zagen we ook in Zürich."

"Alleen zagen we ook een kopvrouw (Vollering, red.) die niet de juiste beslissingen nam en de druk misschien niet aankon. Zonder oortjes moet je kunnen vertrouwen op het tactisch inzicht van je kopvrouw en je wegkapitein. Want je kunt de ploeg niet constant instructies geven en vooraf kun je ook niet honderdduizend scenario's doornemen."

3:07 Nederland trok enkel de kaart van Vollering op WK: 'Kiezen is verliezen'

Ook Broekhuizen benadrukt dat de samenwerking binnen de Nederlandse al ploeg al beter verloopt dan voorheen, het mislukte WK in Zürich ten spijt. "De afgelopen jaren hebben we met elkaar het teamproces doorlopen, er waren ook verschillende teamdagen."

"Daarin hebben ze persoonlijkheidsanalyses gedaan. Daaruit kwam 'wie ben ik nou, en wie ben ik in een groep?' Ik denk dat ze al een supergoede stap hebben gemaakt. Het is aan de nieuwe coach om dat verder uit te bouwen."