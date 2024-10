NOS Wielrennen • vandaag, 19:49 • Aangepast vandaag, 20:54 Van Belle en Raaijmakers grijpen net naast WK-medaille na 'hele zware periode'

Baanwielrensters Lisa van Belle en Marit Raaijmakers hebben op de koppelkoers bij de WK baanwielrennen net naast een medaille gegrepen. Het Nederlandse duo werd vierde, al was het lang de vraag of ze überhaupt zouden starten. Drie weken en een dag geleden overleed Lisa's broer Bas.

Bondscoach Nick Stöpler gaf Van Belle daardoor lang de tijd om te beslissen of ze mee wilde doen. Uiteindelijk meldde ze zich af voor de afvalkoers op donderdag, maar koos ze wel voor deelname aan de koppelkoers.

"Het was een hele zware periode voor mij", vertelde Van Belle na de race, zichtbaar vechtend tegen de tranen. "Ik heb geprobeerd om me echt even hierop te focussen, want ik had afleiding nodig. De baan heeft me in de afgelopen weken weer positieve energie gegeven."

"Het verdriet zal nog lang blijven, maar deze wedstrijd heeft in ieder geval geholpen om me even op iets anders te richten."

Het Nederlandse koppel reed uiteindelijk een zeer sterke koppelkoers, al konden ze in het begin nog geen potten breken. Halverwege de wedstrijd leken Van Belle en Raaijmakers niet mee te doen om de wereldtitel.

Rondewinst

Van Belle zag echter een goed moment voor een demarrage en zette aan met nog iets minder dan zestig ronden te rijden. Ze zette vol in op rondewinst, wat twintig punten oplevert. Na een lange aanval pakten Van Belle en Raaijmakers inderdaad een ronde, samen met de Italiaanse en Franse vrouwen. Ineens stond Nederland tweede op het scorebord.

In de finale pakten de Denen ook nog een ronde, waarna zij uiteindelijk voor eigen publiek wereldkampioen werden. Voor de andere medailles kwam het aan op de laatste sprint. Nederland werd daar tweede, maar dat was niet genoeg om een medaille te winnen.

"We hebben het echt laten liggen in het begin", zei Van Belle. "Daar zaten momenten tussen die beter hadden gekund." Van Belle en Raaijmakers deden nooit voorin mee voor de sprintpunten en misten zelfs her en der een aflossing.

"In het begin is iedereen gewoon nog fris", vertelde Raaijmakers. "Dan is de wedstrijd gewoon lastiger. Aan het einde van zo'n koers hebben we het voordeel dat wij zo veel inhoud hebben." Van Belle: "Uiteindelijk hebben we goed gereden en mogen we tevreden zijn, maar nu is het nog heel zuur."

Geen Van der Duin

Op de Olympische Spelen behaalde de twintigjarige Van Belle nog de bronzen medaille samen met Maike van der Duin. Laatstgenoemde meldde zich wel af voor de wereldkampioenschappen.

De 23-jarige renster verloor eerder dit jaar haar vader en liep een zware enkelblessure op, waardoor ze een punt achter haar seizoen heeft gezet.

WK baanwielrennen live bij de NOS De wereldkampioenschappen duren tot en met zondag en zijn live te volgen bij de NOS via NPO 3 en een livestream. Zaterdag zijn de medaille-onderdelen in de avond en begint de tv-uitzending op NPO 3 om 20.00 uur. Via een livestream zijn er al vanaf 18.30 uur beelden te zien.