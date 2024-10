Loodzware Tour de France Femmes: slotweekend prooi voor Nederlandse vrouwen?

'Vollering, Van der Breggen en Niewiadoma zijn favoriet'

NOS-wielercommentator Sebastiaan Timmerman verwacht dat de klimmers de grote favoriet zijn in de Tour de France Femmes. Met speciale aandacht voor twee Nederlandse vrouwen.

"Natuurlijk is Demi Vollering de grote favoriete, maar ook Anna van der Breggen, die wil terugkeren, moeten we niet uitsluiten. Daarnaast was de Tour van het afgelopen jaar een duel tussen Vollering en Katarzyna Niewiadoma. Dus ook de Poolse maakt kans op de eindzege. Pauline Ferrand-Prévot heeft ook aangekondigd de Tour te willen winnen met haar nieuwe ploeg Visma-Lease a Bike, ik ben benieuwd of zij zich ook kan mengen in de strijd."

Timmerman kijkt uit naar het slotweekend van de Tour de France Femmes. "Er wordt flink opgebouwd naar het einde. Met de Col de la Madeleine als hoogtepunt. Die is op zaterdag. Dat is echt een hele pittige etappe. De slotetappe op zondag is ook pittig, maar die valt dan wel weer mee in vergelijking met de zaterdag."