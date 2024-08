NOS

NOS Wielrennen • vandaag, 18:45 Vollering komt vier tellen tekort op Alpe d'Huez, eindzege Tour Femmes voor Niewiadoma

Demi Vollering is er niet in geslaagd voor de tweede keer op rij de Tour de France Femmes op haar naam geschreven.

Vollering koos al vroeg de aanval op de Col du Glandon, reed geletruidraagster Kasia Niewiadoma op grote afstand, maar moest nog wel zien af te rekenen met Pauliena Rooijakkers.

Op de slotklim naar Alpe d'Huez herpakte de Poolse zich en ontstond een zenuwslopend secondenspel, waarbij drie vrouwen nog aanspraak maakten op het geel.

Vollering sprintte Rooijakkers uit het wiel, won de rit, maar moest toezien dat Niewiadoma 0.04 over hield om de eindzege veilig stellen. Rooijakkers eindigt als derde in dat klassement op 0.10.

NOS Kasia Niewiadoma in tranen als ze beseft dat ze de Tour de France heeft gewonnen.

De sfeervolle, maar nerveuze Grand Départ in Nederland, met de onverslaanbare Charlotte Kool.

De onverwachte uithaal van Vollering in de tijdrit.

De schitterende driestrijd van Pieterse, Vollering en Niewiadoma in Luik.

Dé valpartij, die Vollering in het nauw en de Poolse in het geel bracht.

Alles leidde naar een apotheose in de slotrit om de vinger bij af te likken. Nog voor de etappe verklapte Vollerings ploegleider Danny Stam al een groot deel van het tactische plan.

Om het plan te laten slagen hoopte Stam - die berekend had dat Vollering 2.25 kon goed maken op Niewiadoma op Alpe d'Huez - al dat er 'pionnen' vooruit gestuurd konden worden. "Dat zou een ideaal scenario zijn", zei Stam.

Liefst vier ploeggenoten Christine Majerus, Blanka Vas, Lorena Wiebes en Mischa Bredewold vonden hun weg naar de omvangrijke kopgroep in de hoop een rol te kunnen spelen bij een vroege aanval van hun kopvrouw.

1:46 Ploegleider Stam berekende plan voor Vollering: 'Kan 2.25 pakken op Alpe d'Huez'

Uiteindelijk leidde dat masterplan nergens toe, want halverwege de Glandon waren alle vier de helpers gelost. Maar het was wel een signaal dat Vollering al vroeg zaken wilde doen.

Ghekiere wint bergklassement

Ook de Belgische draagster van de bolletjestrui Justine Ghekiere had een plan gesmeed. De West-Vlaamse zat weer in de kopgroep, pakte vijf bergpunten op de Col de Tamié en dat bleek genoeg om zich te verzekeren van het bergklassement.

Zelf moest de onvermoeibare Ghekiere op de flanken van de Glandon al snel lossen, maar toen bleek dat Puck Pieterse - de enige overgebleven concurrent - niet haar beste dag had en niet bij de beste drie behoorde op de top van de Glandon, was de bergprijs zeker.

NOS Justine Ghekiere deed goede zaken in het bergklassement, maar moet op de Col du Glandon passen.

Dat Pieterse geen rol speelde op de Glandon had alles te maken met Vollering, die op 2,3 kilometer onder de top van de eindeloze Alp van buitencategorie de aanval opende.

Uiteindelijk zou Pieterse 9.02 verliezen op de winnares en kelderen in het klassement van 2 naar 11. De witte jongerentrui verdedigde ze wel met suscces.

Niewiadoma lost

Niewiadoma moest meteen lossen, beperkte het verlies op de top tot een kleine minuut en was daarom niet helemaal uitgeschakeld voor het geel. Voor Pieterse was de droom van het podium (of zelfs meer) op de top vervlogen.

Voor Pieterses ploegleider Michel Cornelisse braken echter de spannendste uren in zijn rijke loopbaan aan, want Rooijakkers was de enige vrouw die het wiel van Vollering wel kon volgen.

1:29 Vollering wacht niet tot Alpe d'Huez en lost gele trui Niewiadoma al op Glandon

Om de Tour te winnen moest Vollering ook Rooijakkers nog kloppen, want de 31-jarige Limburgse stond in het klassement zelfs 0.02 voor Vollering.

In de afdaling van de Glandon werd Rooijakkers onder druk gezet, maar ze gaf geen krimp en eenmaal in de vallei richting de slotklim nestelde ze zich stevig in het wiel.

Dat bleef zo tot kort onder de top van Alpe d'Huez. Zowel Vollering als Rooijakkers probeerden een keer de ander te lossen, maar uiteindelijk kwam het aan op een sprint in de brede aankomststraat.

Pas daar boog Rooijakkers het hoofd en wist Vollering dat ze in ieder geval voor de Limburgse zou blijven in het klassement.

Met dank aan Brand

Het grootste gevaar kwam echter van achteren van Niewiadoma. Die profiteerde in de vallei van het beulswerk van Lucinda Brand, die tempo maakte voor haar kopvrouw Gaia Realini.

En ook op de slotklim kon Niewiadoma een deel van het werk delen met eerst Realini en later Évita Muzic. Die laatste leek in extremis nog roet in het eten te gooien, door de Poolse af te troeven in de strijd om de derde plaats.

De gemiste bonificatieseconden bleken uiteindelijk geen rol te spelen in de uitslag, die de geschiedenis in zal gaan als de spannendste ooit.