Red Bull Content Pool Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 20:53 Van strijd met Norris tot euforie in regen: zo pakte Verstappen vierde wereldtitel

Voor het vierde jaar op rij is Max Verstappen wereldkampioen geworden in de Formule 1. Maar van een leien dakje ging het afgelopen seizoen lang niet altijd. Het binnenhalen van dit kampioenschap ging met horten en stoten. Een overzicht.

Een ijzersterk begin

Bahrein: 1ste

Saudi-Arabië: 1ste

Australië: niet gefinisht

Japan: 1ste

China: 1ste

Het seizoen van Verstappen begon zoals hij het laatste seizoen eindigde: met winst. Vele volgers verbaasde dat niet, maar de Nederlander had het zelf niet verwacht. "De auto voelde niet prettig aan. Alles is hier klote aan", zei hij na de seizoensopening in Bahrein.

Toch wist hij een week later in Saudi-Arabië weer te winnen en hetzelfde deed hij ook in Japan en in China. In die laatste race was Verstappen oppermachtig. Hij eindigde veertien seconden voor Lando Norris en twintig voor teamgenoot Sergio Pérez. Er werd zelfs gejubeld over de later zo bekritiseerde RB20.

De basis voor de wereldtitel werd in deze openingsweken gelegd. "Hij heeft de vorm van vorig jaar doorgetrokken", zag Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. "Zijn inhoud en vaardigheden blijven indrukwekkend."

Hoewel het begin dus goed was, was er een kleine tegenslag in Australië. Daar moest Verstappen na vier ronden opgeven met een technisch probleem.

Het eerste omslagpunt

Miami: 2de

Imola: 1ste

Monaco: 6de

Canada: 1ste

Spanje: 1ste

Het eerste omslagpunt dit seizoen was in Miami. Verstappen wist daar voor het eerst een race die hij uitreed niet te winnen. Norris mocht juist voor het eerst in zijn carrière de champagne ontkurken.

Verstappen sprak uit dat de titelstrijd nog lang niet beslist was. "We zijn niet zo dominant als vorig jaar. De gaten zijn echt kleiner en ik verwacht een veel spannender seizoen dan 2023."

Dat was in Imola weer te merken. Er ontstond een thriller in de slotfase waarbij winnaar Verstappen behoorlijk werd opgejaagd door de jonge Brit.

NOS

Een week later in Monaco ging het helemaal mis. Een zesde plaats volgde tijdens een beroerd weekend. "Het enige positieve is dat we onze zwaktes kennen", zei de Nederlander.

Die zwaktes sneeuwden in Canada vervolgens onder, want in de regen behoort Verstappen tot de beste coureurs van de wereld. "Het geeft veel voldoening als je onder deze zware omstandigheden wint."

Voor het goede gevoel was dat ook fijn. Want de race in Canada en in Spanje bleken voor lange tijd de laatste zeges die Verstappen boekte.

Lange periode zonder zege: 'Auto is een monster geworden'

Oostenrijk: 5de

Groot-Brittannië: 2de

Hongarije: 5de

België: 4de

Nederland: 2de

Monza: 6de

Vanaf de GP in Oostenrijk brak een lange periode zonder zeges aan. In Oostenrijk kregen Verstappen en Norris het flink met elkaar aan de stok. In de strijd om de winst reden de twee elkaar van de baan.

Norris was woedend. "Max doet dingen die zomaar kunnen eindigen met een ernstig ongeluk. Het was behoorlijk roekeloos. Het komt wanhopig over."

Een week later finishte Verstappen als tweede op Silverstone. In Hongarije ging het van kwaad tot erger. De teamleiding van Red Bull Racing kreeg ervan langs van de Nederlander. "Door verkeerde strategische beslissingen liep ik de hele tijd achter de feiten aan."

Op de Hungaroring kreeg de Nederlander ook kritiek op zijn taalgebruik over de boordradio richting de teamleiding. Verstappen counterde: "Kun je niet tegen mijn teksten, luister dan niet!"

In België kon Verstappen ook niet overtuigen. Mede door een gridstraf kwam hij niet verder dan een vierde plaats. De focus ging na een zomerstop op Zandvoort, want in eigen land wist hij tenslotte al drie keer te winnen.

ANP Verstappen tijdens de GP in Zandvoort

Een vierde overwinning op een rij kwam er niet. Dat zorgde voor teleurstelling, maar er kwamen ook zorgen bij. Norris was namelijk 22 seconden eerder gefinisht. "We moeten snel wat veranderen, anders komt de wereldtitel in gevaar", zei Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Er veranderde heel weinig bij Red Bull. Sterker nog, Verstappen begon meer en meer te vloeken in Monza: "Onze auto is een monster geworden. We hadden een dominante wagen en nu is hij onbestuurbaar".

Hoop, 'fuck'-taakstraf, ruzie en vreugde

Azerbeidzjan: 5de

Singapore: 2de

Austin: 3de

Mexico: 6de

Brazilië: 1ste

Las Vegas: 5de

Twee weken later, in Azerbeidzjan, ontstond er weer hoop. Verstappen leek in eerste instantie weer mee te kunnen met de topteams, alleen viel dat tijdens de race op zondag toch tegen.

Verstappen bleek in Singapore gefrustreerd te zijn vertrokken uit Bakoe. "The car was fucked", klonk uit zijn mond. Dat kwam hem op een 'taakstraf' voor zijn taalgebruik te staan. Iets wat hem niet kon bekoren. Verstappen saboteerde in Indonesië een officiële persconferentie. De tweede plek sneeuwde daardoor onder.

Ondertussen ging de strijd om het kampioenschap richting een kookpunt. Verstappen en Norris vochten op en over het randje met elkaar in Austin en Mexico. In Austin werd Norris gestraft voor een inhaalactie en er volgde een lange discussie over wie gelijk had. Een antwoord kwam er niet. Verstappen liep wel een paar punten uit in de WK-stand.

AFP Het duel tussen Norris en Verstappen in Austin

In Mexico kreeg Verstappen twintig seconden aan zijn broek. "Erg veel. We hebben elkaar niet geraakt. Het waren gewoon stevige raceduels, maar ik ga er niet om huilen."

De frustratie werd omgezet in vreugde in Brazilië. Uit de RB20 klonk een bevrijdende schreeuw. Verstappen wist voor het eerst in elf races weer te winnen. En hoe. Met overmacht won hij de regenrace in Brazilië. "Deze race staat in de top tien van mijn beste races."

In Las Vegas was een vijfde plaats, zonder al teveel spanning en spektakel, alles wat nodig was om de vierde titel veilig te stellen.