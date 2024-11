Reuters Verstappen viert zijn eerste winst sinds 23 juni

NOS Sport • vandaag, 21:06 Verstappen telt zegeningen: 'Deze staat in top tien van mijn beste races'

Voor het eerst sinds 23 juni kon Max Verstappen vandaag weer het allerhoogste podium betreden na een Formule 1-race. In São Paulo bekroonde de Nederlander een gigantische inhaalrace met winst.

"Deze race staat in de top tien van mijn beste races. Maar er stond nu echt veel op het spel, deze is heel belangrijk", zei Verstappen op een persconferentie na afloop. Hij liep in de WK-stand flink uit op zijn concurrent Lando Norris, die zesde werd.

Chaotische dag

Het was een chaotische dag in Brazilië. Verstappen vloog eerder op de dag, mede door een teamfout, vroeg uit de (uitgestelde) kwalificatie en moest ook nog een gridstraf van vijf plaatsen verwerken. Daardoor was een zeventiende startplaats voor de race erg mager. Norris mocht juist vooraan starten.

Verstappen: "Ik wilde aanvankelijk de pitbox slopen en uiteindelijk win ik deze race. Ik was erg gemotiveerd om er iets van te maken. Maar ik wist ook al vrij snel dat we wel competitief waren. De auto voelde comfortabel. Langzaam maar zeker bouwde ik er vertrouwen mee op."

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is dan ook trots op Verstappen. "Dit was één van zijn beste races. Hij laat zien waarom hij de wereldkampioen is. Hij straalt op een donkere dag."

'Alsof we met een boot aan het racen waren'

De race in São Paulo verliep ook chaotisch. Door de vele regenval viel de ene na de andere coureur uit en waren er meerdere gele en rode vlaggen en safetycar-situaties.

Verstappen profiteerde van het feit dat op een gegeven moment de rode vlag werd getoond door de vele regenval. "Het was op een bepaald moment niet meer te doen op de baan, qua gladheid. Het was alsof we met een boot aan het racen waren."

Veel concurrenten hadden juist net voor de rode vlag een pitstop gedaan en veel tijd verloren, maar de Nederlander wachtte op dit moment en kon zonder tijdverlies zijn banden wisselen. Daardoor kon hij uiteindelijk na de hervatting van de race de leiding overnemen van Alpine-rijder Esteban Ocon.

Voorsprong in WK-klassement naar 62 punten

Die voorsprong gaf Verstappen niet meer uit handen. De regerend wereldkampioen was op het natte circuit veel te sterk voor de rest van het veld. "Je ziet vandaag aan de top drie hoe belangrijk het is om dit te oefenen. De coureurs waar ik vandaag tegen streed, waren dezelfde coureurs die vroeger goed waren op een natte kartbaan."

De voorsprong in het WK-klassement van de Nederlander op Norris is gegroeid van 44 naar 62 punten. In theorie kan Verstappen in Las Vegas, over drie weken, wereldkampioen worden.

"Ik verwachtte vandaag juist punten te verliezen", bekende Verstappen eerlijk. "Ik heb lang op een overwinning moeten wachten en dat was zwaar voor mij en het team. Ik verwacht nu dat we in de laatste drie raceweekenden ook competitief zullen zijn."

Horner noemt Verstappen een groot coureur. "Het is nog niet over, maar hij deelt ook een flinke tik uit in het wereldkampioenschap."

Mogelijk wordt het gat van 62 punten nog iets groter. Norris reed na de opwarmronde, waarin Lance Stroll crashte, weg terwijl dat niet mocht. De FIA kijkt nog naar de situatie en mogelijk levert dat de Brit nog een tijdstraf op.

Alpine viert feest

Achter Verstappen eindigden Alpine-coureurs Ocon en Pierre Gasly als tweede en derde. Dat was een ongekende weelde voor het Franse team, dat normaal gesproken niet snel op het podium belandt.

"Droom ik?", vroeg Ocon dan ook na afloop. "Ik heb de race geleid en trok zelfs op een bepaald moment een groot gat naar Max. Dat gebeurt niet vaak. Maar dit weer lag ons. Het gaf iedereen min of meer gelijke kansen en als er een kans is, moet je die grijpen. Dat hebben we gedaan."

Gasly sluit zich daarbij aan. "Niemand kan begrijpen wat dit met Esteban en mij doet. We hebben eindeloos op de kartbaan in de kou en regen geoefend op dit weer. We mogen heel trots zijn na vandaag, na zo'n ontzettend moeilijk seizoen."