Reuters Connect Max Verstappen direct na zijn winst in Brazilië

Magistrale Verstappen wint knotsgekke GP Brazilië en nadert nieuwe wereldtitel

Max Verstappen heeft bij een knotsgek verlopen Grand Prix van São Paulo zijn eerste Formule 1-race gewonnen sinds juni. De Red Bull-coureur reed op het natte circuit van Interlagos in Brazilië magistraal en was niet bij te houden in de regen, terwijl hij vanaf plaats zeventien was gestart.

De 27-jarige Limburger deed goede zaken in de strijd om het wereldkampioenschap, omdat directe concurrent Lando Norris slechts op de zesde plaats eindigde. Esteban Ocon en Pierry Gasly werden op respectievelijk tweede en derde.

Met nog drie races te gaan heeft Verstappen een voorsprong van 62 punten op Norris. Dat betekent dat de Nederlander in theorie bij de volgende race - over drie weken in Las Vegas - zijn wereldtitel kan prolongeren.

Verstappen jubelt: 'We vlogen'

"Het was een rollercoaster", zei Verstappen direct na afloop. "Ik moest starten op P17 en wist dat het een enorm zware race zou worden. Maar we bleven kalm, we maakten de juiste beslissingen en we vlogen. Dan valt alles toch samen."

Norris had eerder op zondag poleposition veroverd in de uitgestelde kwalificatie, die vanwege het slechte weer op zaterdag niet door kon gaan. De Brit maakte niet optimaal gebruik van zijn startpositie: hij zag George Russell bij de start voorbij gaan. Een start die overigens door een crash van Lance Stroll in de opwarmronde ongeveer tien minuten later was begonnen.

Verstappen, nog maar net bekomen van zijn frustrerende kwalificatie, toonde op het natte circuit van Interlagos zijn specialiteit van het huis door in een mum van tijd naar de elfde plaats te rijden.

Specialiteit van het huis

De regerend wereldkampioen verstaat het rijden in de regen als geen ander en slokte zijn concurrenten stuk voor stuk op. Ook de bandenstrategie van Verstappen en Red Bull klopte.

Waar concurrenten Russell en Norris een pitstop maakten, bleef de inmiddels op plek twee rijdende Verstappen op het circuit achter Esteban Ocon. Hij gokte op een safetycar of rode vlag, aangezien het steeds harder begon te regenen. En dat scenario kwam ook uit.

Red Bull Content Pool Max Verstappen houdt zijn Red Bull onder controle in de regen

De hemelpoort boven Interlagos ging steeds verder open en tijdens de daaruit voortvloeiende safetycar crashte de onervaren Argentijn Franco Colapinto. De race werd stilgelegd, waardoor onder anderen Verstappen een 'gratis' bandenwissel doorvoerde.

Bij de herstart behield Verstappen zijn tweede plaats achter Ocon, terwijl Norris en Russell daarachter een gevaarlijk spel speelden in de strijd om de vierde plaats. De McLaren moest door een stuurfout de vierde plaats aan zijn Mercedes-concurrent laten.

Messcherp

Verstappen bleef messcherp rijden. Een nieuwe safetycar, door een crash van Carlos Sainz, gaf de Limburger een nieuwe kans om voorbij Ocon te gaan en dat gebeurde in de 42ste ronde.

Vervolgens reed Verstappen frank en vrij weg van Ocon en sloeg hij op het nog altijd natte circuit een flink gat met de Fransman. De winst kwam daarna niet meer in gevaar voor de Nederlander, die bovendien de snelste raceronde noteerde.

Dat extra punt smaakte zoet voor Verstappen na een periode vol tegenslag, frustratie en teleurstelling. En na een race die voor de Red Bull-coureur misschien wel bepalend zal zijn in de strijd om het wereldkampioenschap.