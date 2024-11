Wil de nieuwe Senna zich melden? 'Hebben een Braziliaan nodig in Formule 1'

AFP Senna won drie wereldtitels en 41 races

Bij de Braziliaanse grand prix in de Formule 1 is er altijd aandacht voor één man. Een Braziliaanse grootmeester, een legende en iemand met wie iedereen vergeleken wil worden.

Het is dertig jaar geleden dat Ayrton Senna om het leven kwam bij een crash op het circuit van Imola in Italië. Extra reden dus om terug te denken aan de drievoudig wereldkampioen. "Ayrton was op de toppen van zijn kunnen en toen crashte hij. Het was een enorme schok. Voor ons in Brazilië was het een ramp", zegt tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi bij de GP van Brazilië over zijn landgenoot.

"Ik had nooit gedacht Ayrton te verliezen door een Formule 1-crash, omdat het steeds minder vaak voorkwam. Sinds Ayrton is alleen Jules Bianchi nog overleden", aldus Fittipaldi. Hij en drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet gingen Senna voor in het winnen van de wereldtitel als Braziliaan, maar een opvolger in de illustere club van wereldkampioenen is er nog niet.

Dertig seconden

"Ik werd als Braziliaan wereldkampioen, toen Nelson Piquet en daarna Senna. Men zei: het is makkelijk om wereldkampioen te worden. Daarna gebeurde er niets meer."

Het scheelde overigens niet veel. Felipe Massa dacht in 2008 ongeveer dertig seconden lang dat hij wereldkampioen was toen hij de seizoensfinale in São Paulo won. Een inhaalactie voor de vijfde plek in de allerlaatste bocht bracht Lewis Hamilton - die Senna als zijn grootste idool beschouwt - echter zijn eerste wereldkampioenschap.

Ook Rubens Barrichello won grands prix. Hij stond echter in de schaduw van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher bij Ferrari.

Sinds het vertrek van Massa in 2017 reed namens Brazilië alleen Pietro Fittipaldi twee grands prix. Inderdaad, een kleinzoon van Emerson.

Senna heeft dus nog geen opvolger en dat is teleurstellend, vindt Fittipaldi. "We hebben Felipe Drugovich (voormalig Formule 2-kampioen, red.) als reserve bij Aston Martin en Gabriel Bortoleto doet het goed in de Formule 2."

"Het was voor het eerst in de geschiedenis dat we jarenlang slechts één Latijns-Amerikaanse coureur hadden met Sergio Pérez", verwijst hij naar de Mexicaan van Red Bull. "Nu doet Franco Colapinto het erg goed."

De Argentijn Colapinto vervangt Logan Sargeant bij Williams vanaf de GP van Italië en maakt een goede indruk, maar hij heeft nog geen stoeltje voor volgend seizoen.

"We houden in Latijns-Amerika van autoracen. Het is enorm. Fangio in Argentinië, de broertjes Rodríguez in Mexico. Toen begonnen ik en mijn broer. We hebben er nu meer nodig."

Gelijkenissen

Volgens Fittipaldi is het makkelijker dan ooit om in te stappen in de Formule 1, vanwege de vele grip die de bolides hebben. "Maar er is één ding dat ik geleerd heb in Amerika: when the flag drops, the bullshit stops." Vrij vertaald: als de groene vlag zwaait en de race begint, wordt het serieus.

Ook geluk speelt een factor. "Ze moeten op het juiste moment de Formule 1 in, bij het juiste team."

Ondertussen leeft Senna voort in de Formule 1. Dit weekend organiseerde viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel een eerbetoon. Groot bewonderaar Hamilton rijdt ronden in een oude McLaren van Senna en is zelfs ereburger van Brazilië.

Fittipaldi ziet ook gelijkenissen tussen Senna en Max Verstappen, die twee keer won in São Paulo. "Hij is veeleisend en erg gefocust. De volgende training moet beter, de volgende race moet beter. Hij heeft de instelling van een kampioen. De tweede plek is de eerste verliezer."