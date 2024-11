McLarens op eerste startrij sprintrace Brazilië, Verstappen vierde en Pérez te laat

Oscar Piastri heeft de poleposition bemachtigd voor de sprintrace van de Formule 1 Grand Prix in Sao Paulo. Hij deelt de eerste startrij met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris.

Max Verstappen noteerde de vierde tijd en begint de sprintrace zaterdag vanaf de tweede startrij. In de sprintrace zijn maximaal acht WK-punten te verdienen, in de hoofdrace zondag 25 punten.

Verstappen, die zondag vanwege een gridstraf vijf plekken terug wordt gezet in de startopstelling, verdedigt in de WK-stand een voorsprong van 47 punten op Norris. Zaterdag is na de sprintrace de kwalificatie voor de hoofdrace.