NOS Sport • vandaag, 20:09 Verstappen wil Mexico snel vergeten, maar is in Brazilië nog steeds getergd

Louis Dekker verslaggever Formule 1



"We hebben grondig geanalyseerd wat er afgelopen weekend fout ging. We moeten zorgen dat we beter voor de dag komen in de beslissende raceweekends. Volle bak er tegenaan, zodat we weer competitief worden."

Luttele dagen na zijn mislukte race in Mexico-Stad wacht Max Verstappen een nieuwe uitdaging. Op het Hermanos Rodriguez-circuit bleef de WK-leider mede door twee tijdstraffen steken op de zesde plaats. "Een race om snel te vergeten. We weten dat we beter kunnen", blikt hij terug.

Uitdager Lando Norris (McLaren) verkleinde in Mexico het gat tot 47 punten en heeft nog vier GP's om de kloof te dichten. Verstappen wordt er nog niet zenuwachtig van, maar is op zijn qui-vive. "De auto is momenteel niet snel genoeg. Dat is onze grootste zorg, maar mijn voorsprong is nog vrij comfortabel."

Revanche in Brazilië?

Het Braziliaanse São Paulo kan de sleutel naar revanche bieden. Er liggen 34 WK-punten voor het oprapen. Het grand prix-weekend in de miljoenenstad bestaat uit een sprint- en een hoofdrace.

"Het wordt weer hectisch. Er ligt een kans om veel punten te pakken. Het kan de WK-stand een beetje opschudden", beseft de drievoudig kampioen.

Verstappen is weliswaar geen liefhebber van de experimentele sprintweekends, maar zijn resultaten geven vertrouwen. De 27-jarige Red Bull-coureur schreef dit seizoen alle (vier) sprintraces op zijn naam en is al zes sprints op rij niet verslagen.

Geen torenhoog favoriet

Torenhoog favoriet is hij in Brazilië niet. Verstappen heeft al tien GP's op rij niet heeft gewonnen. Hij beseft dat zijn renstal na Mexico amper tijd heeft om te herstellen. "Er ligt hier nieuw asfalt, dus het is gissen naar de grip. We hebben veel vraagtekens en er is weinig tijd om de auto optimaal af te stellen, maar daar heeft iedereen last van."

In een sprintweekend worden twee van de drie F1-trainingen weggestreept. "Bovendien moeten we het weer in de gaten houden", vult hij aan. De Braziliaanse buienradar voorspelt regendreiging.

Reuters Verstappen had het lastig in Mexico

Formule 1-media voelen Verstappen in São Paulo vooral aan de tand over zijn dubbele tijdstraf in Mexico na felle duels met rivaal Norris. Zijn de aanvallende en verdedigende 'moves' niet te agressief? De Nederlander laat zich aanvankelijk niet uit de tent lokken. "Ik heb een mening, maar die hoef ik niet te delen", probeert hij de discussie te smoren.

De journalisten houden vol en krijgen uiteindelijk meer zinnen los, maar het blijven vlakke, weinig zeggende antwoorden. Verstappen oogt getergd. "Soms valt het muntje je kant op, soms niet. Soms zit het tegen, soms zit het mee. Soms trekt je aan het lange eind, soms niet. Je wint en je verliest."

Zwart-wit

Voor Verstappen is het raceleven overwegend zwart-wit. "Ik hou niet van verliezen en ben dol op winnen. Ik ga altijd voor een maximaal resultaat. Natuurlijk kom ik het liefst een halve minuut voor de rest over de streep, maar dat gaat nu niet."

Norris en Verstappen over clash in Mexico "Ik probeer tijdens de duels met Max om hem te passeren, maar ik wil ook m'n auto heel houden", reageert Lando Norris op alle commotie. "En over die scherpe duels: het is niet persoonlijk, het is racen. Hij wil winnen, daar doet hij alles aan en dat begrijp ik. Maar zelf zou ik op deze manier niet willen winnen, nee." Verstappen vindt zelf dat er weinig is gebeurd. "Ik heb niets opzettelijk gedaan. Het waren gewoon harde duels. Na de race is het makkelijk terugkijken, maar het is gebeurd." "Ik snap niet waarom je de ene keer vijf en de andere keer tien seconden krijgt", zegt hij over de in totaal twintig seconden tijdstraf die hij kreeg. "We vechten om het kampioenschap. Het is geen rondje om de kerk."

Logischerwijs is Verstappen over de F1-spelregels niet bijster te spreken. "Het reglement wordt steeds dikker. Dat is niet de goede weg. Zelfs het aantal seconden tijdstraf dat je krijgt voor een incident is onduidelijk. Soms willen ze meer regels, dan weer minder. Het blijft maar van links naar rechts schieten."

'Ik weet wat ik doe'

Ronduit fel reageert Verstappen als iemand hem confronteert met een citaat van de Brit Damon Hill. De wereldkampioen van 1996 liet zich recent ontvallen dat Verstappen niet in staat is fair te racen. "Ik luister niet naar dergelijke individuen. Ik ben al drie jaar op rij kampioen. Ik weet denk ik wel wat ik doe. Dit is mijn tiende jaar in de Formule 1", bijt hij van zich af.

"Ik luister alleen naar de goede mensen om me heen. Zij zijn objectief en staren niet naar hun eigen... nee, dat mag ik niet zeggen want dan krijg ik weer een straf of een tik op de vingers. Ik mag niet vloeken."

"Ik weet wie ik kan vertrouwen en voel me niet alleen", zegt Verstappen. Hij houdt zijn betoog vaag.

"Er zijn genoeg goede mensen om me heen naar wie ik luister en waar ik mijn beslissingen op baseer. Eerlijke mensen met een goed hart. Anderen zijn een beetje partijdig en daar besteed ik geen aandacht aan. Ze zeggen alleen maar dingen om de zaak op te poken. Nee, ik ga geen namen noemen. Dat lijkt me niet nodig."