Reuters Ferrari en Sainz vieren de goede prestaties van Ferrari

NOS Sport • vandaag, 15:08 Ferrari gaat vol voor constructeurstitel: 'Red Bull had dit nooit uit handen mogen geven'

Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. Het is een bekend spreekwoord dat nu in de Formule 1 ook op lijkt te gaan. Waar Red Bull en McLaren lang streden om het lucratieve constructeurskampioenschap, ruikt Ferrari ook ineens heel sterk aan die titel.

De laatste twee jaar was er weinig spanning in het prestigieuze constructeurskampioenschap. Max Verstappen en Sergio Pérez sleepten zoveel punten uit het vuur voor Red Bull dat de concurrentie niet eens kon dromen van een titel.

Wat is het constructeurskampioenschap? Formule 1 heeft niet alleen een WK-stand voor de coureurs, maar ook voor de teams. Dat wordt het constructeurskampioenschap genoemd. Alle teams hebben twee coureurs en de punten die deze coureurs gezamenlijk halen worden bij elkaar opgeteld. Zo wordt er ook een ranglijst voor de teams gemaakt.

Dat is dit jaar wel anders. Het Oostenrijkse team schoot nog wel uit de startblokken, maar Verstappen en Pérez worstelen inmiddels al een tijdje met de RB20. Pérez pakte al in meerdere grands prix geen enkel punt en er wordt steeds luider gezinspeeld op een vroeg vertrek. Zo kwam er, bij de GP van Azerbeidzjan, een einde aan de ruim twee jaar durende heerschappij van Red Bull. McLaren nam de leiding over.

Zo leken Red Bull en McLaren niet alleen in de strijd om de WK-titel voor coureurs (Verstappen en Norris) het uit te gaan vechten, maar ook in het constructeurskampioenschap. Alleen was daar nog even buiten Ferrari gerekend.

AFP Charles Leclerc en Carlos Sainz op het podium in Mexico

Want de Scuderia is in vorm. Dat bevestigde het podium in Mexico afgelopen weekend nog maar eens. Met Carlos Sainz op één en Charles Leclerc op drie werden weer cruciale punten gepakt. En dat nadat het team vorige week in Austin ook al op één en twee was geëindigd.

"We jutten elkaar op om vol voor dat constructeurskampioenschap te gaan", zei Carlos Sainz zondag nadat hij de race in Mexico had gewonnen. "Het is duidelijk dat dat ons doel is, we komen steeds dichterbij", vult teamgenoot Leclerc aan.

Wat is de sleutel tot dit succes?

Het Italiaanse team eindigde dit seizoen op één race na elke keer met een coureur in de top vijf. Daarnaast stonden beide coureurs van het Italiaanse team in elf races (van de 20 tot nu toe) in de top vijf.

"De sleutel is onze stabiliteit", verklaart Sainz.

Dat is iets wat ook Ernest Knoors is opgevallen. De Nederlander werkte zeven jaar lang voor Ferrari.

NOS

"De sterkte is dat zij met twee rijders goed blijven scoren. Ze hadden tot de grand prix in Monaco al een goed seizoen, maar kwamen daarna met een update voor de auto die niet werkte. Ze kenden tot de race in Monza vervolgens mindere prestaties, maar toen ze dat eenmaal hadden opgelost, bleken ze met McLaren de snelste auto van het circuit te hebben."

'Red Bull had dit nooit mogen weggeven'

Maar volgens Knoors zijn er meer redenen aan te wijzen. "Andere teams laten namelijk steeds meer steken vallen. Bij Red Bull is dat Pérez en bij McLaren is dat Oscar Piastri. En als Ferrari dan constant blijft presteren, gaat het in het constructeurskampioenschap heel snel."

Pérez viel dit seizoen al vijf keer buiten de top tien en pakte zo geen punten. Daardoor staat de positie van de Mexicaan bij Red Bull onder druk.

Reuters Sergio Pérez

"Als Pérez dit jaar gewoon drie tienden achter Verstappen had gezeten, had hij alsnog top zes gereden. Het grote verhaal is dus dat Red Bull dit kampioenschap nooit uit handen had mogen geven."

'Strijd tussen McLaren en Ferrari'

Ferrari lijkt met de vorm van dit moment misschien wel op poleposition te liggen voor het constructeurskampioenschap, maar Knoors wil nog niet zover gaan.

"Als ik één ding heb geleerd, is dat het resultaat voorspellen heel lastig is. Ik denk dat het tussen McLaren en Ferrari gaat. McLaren is goed, maar nog niet heel constant. Vooral bij pitstops, bij onvoorziene situaties of de strategie bij races halen ze er niet het maximale uit. Als ze dat niet snel oplossen, dan wordt het lastig als Ferrari blijft scoren."