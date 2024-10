Getty Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 11:08 Verstappen kan in jacht op vierde wereldtitel profiteren van opverend Ferrari Louis Dekker verslaggever Formule 1

"Als je dit jaar weer wereldkampioen wordt, is dat dan je mooiste titel?" De vraag van een Britse journalist op Autódromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad is zo gek nog niet. Max Verstappen moet dit seizoen vechten voor de punten en van zich af bijten. "Ik moet de resultaten er echt uit slepen. We missen nog steeds een beetje snelheid."

Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Mercedes strijden om de zeges. Al negen grand prixs op rij heeft Verstappen niet gewonnen. "Ik heb al een tijd niet de snelste auto van het veld", verzucht hij. Begin september noemde hij zijn RB20 nog een onbestuurbaar monster. De geoliede machine die zijn renstal vorig jaar was, bestaat niet meer.

Niettemin heeft Verstappen titelprolongatie in eigen hand. Het gat van 57 WK-punten naar McLaren-rivaal Lando Norris is met vijf raceweekends te gaan alleen te overbruggen als zijn team instort of als hij te maken krijgt met extreme tegenslag. De 27-jarige Nederlander zet een nagenoeg foutloos seizoen neer, dus het lijkt logisch om de naderende vierde titel te beschouwen als een carrièrepiek.

Maar wie denkt dat Verstappen een felbevochten titel hoger waardeert dan de vorige drie heeft zich niet genoeg verdiept in zijn 'drive' en karakter. De coureur met startnummer 1 ("dat is toch het mooiste getal") wil altijd en overal winnen. En als winnen onmogelijk is, omdat de auto er niet toe in staat is? "Dan wil ik er alles uit halen en een optimaal resultaat neerzetten. Daar ben ik voor ingehuurd."

AFP Verstappen met Sainz en Norris na de kwalificatie in Mexico.

En dus rolt in Mexico een ander antwoord uit zijn mond dan de journalist verwacht. "2023 is mijn mooiste titel. Dat zal altijd mijn antwoord zijn. Dat jaar is niet meer te overtreffen. Het was ook een veel leuker seizoen voor me. 2024 is moeilijker, maar ik geniet vooral een stuk minder. Vorig jaar was het rijden leuker. De auto loopt nu niet zoals we willen. Dat moet volgend seizoen veel beter."

En dat F1-fans dit jaar de winnaar zijn door spannende races? Het kan Verstappen niet boeien. "Dat is precies wat het publiek niet snapt. Vorig jaar waren we dominant, maar we waren gewoon heel erg goed. Ontzettend knap om zoveel wedstrijden te winnen. Daar ben ik heel erg trots op. Ik wens andere coureurs heel veel succes als ze 19 races willen winnen. Dat het er nu voor de buitenwacht leuker uitziet? Nou, voor mij niet."

Achilleshiel

Feit is dat Red Bull Racing niet meer domineert. Ook in Mexico - de twintigste grand prix van het seizoen - lijkt het in eerste instantie zaak om de schade te beperken. Pakweg anderhalve maand geleden ontdekte het team de achilleshiel van de RB20.

"We werken keihard aan de oplossing, maar dat kost tijd. Ik kon heel lang niet lekker de bochten aanvallen. De auto is niet sterk in langzame bochten en heeft last van kerbstones en hobbels. We snapten aanvankelijk niet waar het probleem vandaan kwam. En als je het niet ziet? Dan kun je het ook niet aanpassen", blikt Verstappen Cruijffiaans terug.

Meevaller in de titelstrijd is de vorm van Ferrari. De rode brigade overtuigde met een 1-2 in Texas. Ook in Mexico is Ferrari in staat te winnen. Goed nieuws voor Verstappen, want als Charles Leclerc (P4) en Carlos Sainz (pole position) zich gaan bemoeien met de strijd om de zege wordt de missie van Lando Norris steeds moeilijker.

AFP

De Scuderia start als enige team met twee auto's op de eerste rijen. Vooral Sainz barst van het zelfvertrouwen. "We trekken de lijn van de vorige race door. Nu moeten we het karwei afmaken", stelt de Spanjaard.

"Doorgaans zijn we in de race beter dan in de kwalificatie. Het ziet er heel goed uit, hoewel pole position hier niet eens ideaal is vanwege de lange aanloop naar de eerste bocht en de enorme slipstream achter me."

Sainz is niet bezig met de rivalen op startplek 2 en 3. "Ik heb minder te verliezen dan Lando en Max, dus ik maak me geen zorgen over de eerste bocht."

'Trainingen waren verschrikkelijk'

Verstappen kan in theorie rustig achteroverleunen, risico mijden en rekenen. Hij beseft dat winnen geen noodzaak is, maar zo werkt het niet bij hem. "Ik heb liever een snellere auto, zodat ik kan aanvallen en de punten kan pakken."

Hoe dan ook: Norris voorblijven of desnoods bijbenen volstaat. De jonge Brit zal bij inhaalmanoeuvres voorzichtig moeten opereren. "Ik weet dat Max weinig ruimte geeft, maar ik verwacht dat mijn auto het hier goed doet."

Verstappen geeft toe dat hij het winnen mist. "Ik ben geduldig en wacht op de volgende kans. Misschien kan ik er dit jaar nog eentje winnen"

Of dat op Hermanos Rodriguez - waar hij al vijf keer zegevierde - gebeurt? Verstappen heeft er een hard hoofd in. "De trainingen waren verschrikkelijk. Ik heb amper gereden, we hebben nog veel vraagtekens. Ferrari is in de race sterk en Norris' McLaren zag er erg goed uit; heel veel grip. Ik verwacht geen wonder."