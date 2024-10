Pro Shots Sergio Pérez in Mexico-Stad

NOS Sport • vandaag, 12:34 Eindigt de lijdensweg van Pérez dit weekend in eigen huis? 'Misschien kantelt het hier' Louis Dekker verslaggever Formule 1 in Mexico

Eindelijk kwam het hoge woord eruit. "Het is een vreselijk seizoen voor me. Afzien. Ik heb het heel erg zwaar." Uitgerekend aan de vooravond van zijn thuisrace, in Mexico, toont Sergio Pérez zijn ziel. Het seizoen van Max Verstappens teamgenoot bij Red Bull Racing draait uit op een flop.

"Het is moeilijk, maar ik probeer me elk weekend weer op te laden. Dat is altijd mijn kracht geweest: na een dip herstellen en terugslaan. Ik geef nooit op, maar dit jaar is extreem moeilijk."

De statistieken zijn ronduit pijnlijk. Terwijl wereldkampioen Verstappen fier de titelstrijd leidt met 354 WK-punten, staat 'Checo' achtste met 150 punten.

De 34-jarige Mexicaan is van de topteams Red Bull, McLaren, Ferrari en Mercedes de enige coureur die dit jaar nog geen race won. Pérez is weliswaar zesvoudig GP-winnaar, maar zijn laatste zege? Dat is alweer anderhalf jaar geleden, in Azerbeidzjan.

En dan wordt hij tot overmaat van ramp op het Autódromo Hermanos Rodriguez, het circuit in Mexico-Stad, ook nog voortdurend geconfronteerd met de desastreuze race in 2023.

Dieptepunt

"Een van de dieptepunten in mijn carrière. Ik zou die dag het liefst vergeten." Pérez had vanaf de vijfde positie een raketstart, maar elimineerde zichzelf door een mislukte inhaalmanoeuvre op Ferrari-rijder Charles Leclerc.

Het resultaat: nul punten, tranen op de tribunes, fluitconcerten voor Leclerc en een droom aan diggelen. Pérez was overenthousiast, geeft hij nu toe. "Ik wilde per se winnen. Een podiumplek vond ik niet genoeg. Dat had ik in 2021 en 2022 al bereikt."

Tsunoda gaat testen voor Red Bull Formule 1-coureur Yuki Tsunoda test aan het einde van het seizoen in een wagen van Red Bull. Teambaas Christian Horner van de renstal van wereldkampioen Max Verstappen heeft de test van de Japanner bekendgemaakt. Tsunoda rijdt voor Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull. Motorleverancier Honda had aangedrongen op de test voor de Japanner.

"Dit was mijn kans op de zege en ik ging er vol voor. Dat neem ik mezelf niet kwalijk. Ik ben zelfs trots. Het was een gedurfde, riskante manoeuvre. Natuurlijk had ik geduldiger moeten zijn en minder risico moeten nemen, maar dat is wijsheid achteraf."

Ondanks alles is de liefde voor Pérez in de metropool nog immens. Fans staan in de rijke wijk Polanco urenlang in de rij voor een meet & greet en een handtekening. Mexico-Stad hangt boordevol billboards met de lachende held: Vamos Checo!

Een fan poseert met een mini-raceauto voor een billboard van Sergio Pérez

Fans staan in Mexico-Stad in de rij voor een meet & greet met Sergio Pérez

Een fan van Sergio Pérez toont zijn steunbetuiging

"Heel indrukwekkend. We reizen in de F1 zo veel, dat je vergeet hoeveel steun je krijgt uit je land." Pérez probeerde even te ontspannen met een traditie: een potje voetbal met sponsors en relaties.

"Dat doen we hier al een jaar of negen. Het was grappig en confronterend. We begonnen als fitte jonkies en nu heeft iedereen blessures. We worden oud!"

Dit weekend tempert de Mexicaan de verwachtingen. Geen stoere taal over een overwinning. "Ik hoop dat ik voorin mee kan en zal alles doen om mijn land zondag vrolijk en gelukkig te maken en mijn trouwe fans te belonen met een podiumplek. Dat zou mooi zijn."

Pérez beseft dat zijn stalgenoot hem waarschijnlijk weer voor zal blijven. Verstappen won al vijf keer in Maxico en schreef de laatste drie edities op zijn naam.

Zijn doel heeft Pérez naar beneden bijgesteld, maar hij houdt het vaag. "Alles geven en een optimaal raceresultaat neerzetten. Als dat lukt, verlaat ik het circuit tevreden."

AFP Sergio Perez

Winnen zou een wonder zijn, beseft hij. "Er zijn veel dingen aan de RB20 die we niet goed begrijpen. De auto is onvoorspelbaar en grillig. We hebben het hele seizoen al problemen hem goed af te stellen. Dan maak je het jezelf erg moeilijk en begin je steeds met een achterstand."

Toekomst Mexicaanse GP Perez' vormcrisis kan consequenties hebben voor de toekomst van de Mexicaanse race. Het F1-contract loopt volgend jaar af, maar organisator en promotor Federico González is optimistisch over verlenging. "We hebben hier een nieuwe burgemeester. Zij begrijpt het belang van de grand prix. Het evenement zorgt voor volle hotels en is een enorme boost voor de economie." Gonzalez is niet bang dat de fans het laten afweten. "Het volk staat nog steeds achter Checo. We zijn uitverkocht, ook nu het wat minder gaat. Ik doe niet mee aan het geroddel. Sergio heeft een doorlopend contract en ik ga ervan uit dat hij hier volgend jaar weer rijdt."

Het is een stokoud F1-cliché: een coureur die zich niet op zijn gemak voelt, is niet snel. Dat lot treft Pérez het hele seizoen al. De grand prix in Texas strooide vorige week nog wat extra zout in de wond. "Austin was geen goed weekend. Ik had geen vertrouwen."

De druk op de Mexicaan neemt toe, vooral omdat zijn renstal Red Bull in het lucratieve WK voor constructeurs is ingehaald door McLaren en Ferrari ziet naderen.

Zijn missers doen het team sportief en financieel pijn. "We werken hard aan oplossingen. Het gaat de goede kant op, maar soms laten resultaten iets langer op zich wachten."

Wankelende positie

Pérez' positie wankelt. Hij heeft een doorlopend contract, maar daarin zijn ook prestatieclausules met ontbindende voorwaarden in opgenomen. Daarmee is de kans is aanwezig dat dit zijn laatste thuisrace zal zijn. "Je bent in de F1 zo goed als je laatste race", weet de veteraan.

"We willen onze titel behouden. Dan moeten beide coureurs optimaal presteren. Ik wil hier het tij keren. Dan kan mijn seizoen alsnog de goede kant op kantelen."

"Natuurlijk voel ik de druk en geeft dat stress, maar het is belangrijk om me af te sluiten voor de buitenwereld. Ik focus op dingen waar ik invloed op heb en negeer de rest, zoals de negatieve verhalen in de media. Mijn job is in de cockpit."