Verstappen en Norris in gesprek in Austin

vandaag, 01:01 Verstappen lacht het laatst na gevecht met Norris, maar hoopte op meer: 'Was overleven'

Het was een mooie strijd op het circuit in Austin, Texas. Titelrivalen Lando Norris en Max Verstappen vochten rondenlang in een man-tegen-mangevecht om de derde plaats en nog belangrijker, zwaarwegende WK-punten. Norris trok op de baan uiteindelijk aan het langste eind, maar werd gestraft voor zijn inhaalactie. En die manoeuvre doet na afloop nog veel stof opwaaien.

Vier ronden voor het einde leek Norris zijn concurrent in de WK-stand een tik terug te gaan geven, nadat Verstappen zaterdag de sprintrace had gewonnen. Norris haalde Verstappen in en werd derde in Austin. Maar de FIA bestrafte de hem met een tijdstraf van vijf seconden. Verstappen kreeg daardoor alsnog plaats drie in zijn schoot geworpen en liep ook drie punten uit in de WK stand. Hij ligt nu 57 punten voor, met nog vijf races te gaan.

'Niet correct'

"De regels zijn duidelijk", reageert Verstappen op de straf van zijn concurrent. "Buiten de witte lijnen mag je niet passeren."

Maar de Brit in dienst van McLaren snapt er op zijn beurt niets van. "Max verdedigde zijn positie door de baan af te gaan. Zo behield hij de derde plek en dat is niet correct. Hij verdedigde te fel, maakte een fout en had dus voordeel. Zo zie ik het."

Verstappen kwam dus als winnaar uit de strijd en kijkt daarom met een goed gevoel terug op de strijd met zijn concurrent. "Het was echt leuk. We hebben een goede strijd gehad op de baan", zegt hij na afloop met een kleine glimlach op de persconferentie.

Maar die lach was bij Norris niet te bekennen. "Het besluit om mij te straffen komt over als een haastklus. Ze gokken maar wat en ze willen snel een knoop doorhakken, zodat de uitslag en het klassement niet hoeft worden aangepast na de race. Het is moeilijk te accepteren voor me, maar ik zal deze moeten slikken."

AFP Verstappen en Norris in gevecht

De strijd tussen Verstappen en Norris overschaduwde de knappe prestaties van Ferrari deze zondag. Het team leverde met Charles Leclerc de winnaar van de GP van de Verenigde Staten en de nummer twee, Carlos Sainz.

Leclerc kreeg op de persconferentie ook vragen over het gevecht tussen Norris en Verstappen, maar daar wilde hij zijn vingers niet aan branden. "Ik heb het gewoon nog niet gezien, dus ik kan er niet over oordelen. Maar ik denk dat het niet mogelijk is om een regelboek te maken dat een uitkomst biedt aan elk scenario. Elk scenario is weer anders, dus dat moet ook telkens anders beoordeeld worden."

Verstappen hoopte verder te zijn

Hoe dan ook kon Verstappen, ondanks het kleine succesje, niet helemaal tevreden terugkijken op het weekend in de Verenigde Staten. Vrijdag en zaterdag leek de Nederlander na sportief teleurstellende maanden orde op zaken te stellen en weer mee te kunnen doen om de winst, maar het bleef zondag dus bij een derde plaats zonder echt zicht te hebben gehad op zege.

"Dat we uitlopen is dan het positieve verhaal. Maar ik wilde vandaag ook gewoon weer een goede prestatie neerzetten. Ik hoopte dat we toch verder zouden zijn dan gister, of in ieder geval hetzelfde zouden kunnen presteren. Maar dat lukte niet. Dat moeten we analyseren."

Reuters Verstappen en Norris in gevecht in bocht 1

De regerend wereldkampioen klaagde na afloop over balansproblemen en de remmen. "Het was voor mij overleven tot op het einde. Het werd een zware race."

'Ik reed als een muppet'

Norris sloeg zichzelf na de race voor het hoofd, omdat hij de worstelende Verstappen dus niet kon verslaan. "En dat was wel mijn taak. In de eerste bocht ging het al mis toen Verstappen mij inhaalde, daar beet ik niet genoeg van mij af. Ik reed daar als een 'muppet'."

"Ik heb alles geprobeerd om Max te verslaan, maar het werd een slecht weekend. Ik heb alles geprobeerd, maar dit was al met al een weekend zonder succes. We hebben werk te doen. En ikzelf ook."