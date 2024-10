Reuters

NOS Sport • vandaag, 20:39 Verstappen wint sprintrace in Texas en loopt twee punten uit op Norris

Max Verstappen heeft de sprintrace voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Texas gewonnen. Voor het eerst sinds juni in Oostenrijk passeerde Verstappen als eerste de finishvlag in een sprintrace. Het is tevens zijn elfde zege in totaal zestien verreden sprintraces in de F1.

Zijn titelrivaal Lando Norris (McLaren) werd derde in Texas en verloor daarmee twee punten in de strijd om de wereldtitel. Carlos Sainz (Ferrari) haalde Norris in de laatste ronde in, toen de Engelsman een foutje maakte. Het verschil in het WK is nu 54 punten.

Norris stoomt op

Verstappen kende een goede start en hield de koppositie vast. Norris stoomde vanaf de vierde startplek op naar plek twee, toen hij buitenom voorbij aan George Russell (Mercedes) ging in bocht 2.

Norris bleef lange tijd binnen een seconde van Verstappen, maar na vier ronden kreeg de Nederlander even iets meer ademruimte, terwijl Russell de druk op Norris verhoogde.

Achter de top drie gingen Ferrari-rijders Charles Leclerc en Sainz een stevig duel met elkaar aan. Sainz zette meerdere malen de aanval in. Leclerc counterde veel pogingen, maar na vijf ronden ging de Spanjaard alsnog naar de vierde positie.

Russell was het tempo ondertussen kwijt, waarna beide Ferrari's hem passeerden.

NOS

Met nog tien ronden te gaan lag Verstappen anderhalve seconde voor op Norris. De Engelsman leek even dichtbij te komen, maar Verstappen bouwde het gat uit tot drie seconden.

Sainz en Leclerc zetten in de laatste ronde de aanval in op Norris. Die schoot rechtdoor in bocht 1 en zag Sainz langszij komen. Leclerc probeerde het ook, maar zijn poging mislukte toen de Monegask een foutje maakte tijdens het remmen.

Later vanavond (00.00 uur Nederlandse tijd) wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen verreden.