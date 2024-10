ANP Zak Brown

McLaren is klaar voor F1-apotheose, maar beseft: het kan snel kantelen

Louis Dekker verslaggever Formule 1



Het oogde en voelde wat ongemakkelijk. Formule 1-teambazen Oliver Oakes (Alpine) en Laurent Mekies (RB) zaten er grotendeels voor spek en bonen bij in de officiële FIA-persconferentie op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Het leeuwendeel van de vragen was voor McLaren-topman Zak Brown, die zich halverwege de bijeenkomst excuseerde bij zijn collega's. "Sorry, dit gebeurt er dus als je het WK leidt."

Browns renstal leidt met zijn renstal het lucratieve en prestigieuze wereldkampioenschap voor constructeurs, maar schaakt op twee borden. Coureur Lando Norris heeft 52 punten achterstand op klassementsleider Max Verstappen, maar dat gat is de afgelopen maanden flink geslonken.

Brown vat de teamstrategie in een paar zinnen samen. "We moeten doorgaan op de ingeslagen weg. Er is geen enkele reden om dingen anders te gaan doen. De sfeer in het team is geweldig en we gaan proberen Lando en onszelf aan de titels te helpen."

"Gefocust en scherp blijven is de sleutel naar succes", benadrukt de 52-jarige Amerikaan. "Ik geniet van het succes, maar ben soms ook een beetje zenuwachtig. Ik ben het type dat regelmatig een blik op de achteruitkijkspiegel werpt of er gevaar opdoemt."

Tevreden achteroverleunen is er niet bij. "Dan vraag je om problemen. Als je met een winnende auto het seizoen begint en je doet niks? Dan rij je aan het eind van het jaar achteraan. Het kan heel snel kantelen in deze sport."

Brown rekent zich daarom niet rijk. "We hebben nog zes grands prix en drie sprints te gaan. Er is veel te winnen en veel te verliezen. De verschillen tussen de vier snelste teams zijn miniem. En we hebben niet de meeste races gewonnen. We domineren de sport niet, maar zijn wel extreem gemotiveerd. Races winnen stimuleert enorm."

Norris is volgens Brown klaar voor de titelstrijd met drievoudig kampioen Verstappen. "Natuurlijk neemt de druk op zijn schouders toe, maar hij houdt zich goed. Lando gaat er vol voor, werkt hard en brengt veel tijd door met zijn engineers. Hij golft in zijn vrije tijd om te ontspannen, maar hij is net als iedereen in het team blij dat de lange F1-pauze erop zit en hij weer in de auto mag."

Ongepast en smakeloos

Getergd reageert het McLaren-kopstuk als hij wordt geconfronteerd met recente uitspraken van Red Bulls topadviseur Helmut Marko. De Oostenrijker die Verstappen als tiener vastlegde, noemt Norris mentaal te zwak.

"Ik heb het gehoord. Heel erg teleurstellend, dergelijke uitlatingen. Lando stelt zich juist open en kwetsbaar op. Hij is een ambassadeur op het vlak van mentale gezondheid. Het is een belangrijk thema. Helmut draait met dergelijke taal de klok tien, twintig jaar terug. Ongepast en smakeloos om hiermee te stoken."

Volgens Brown is Norris wel degelijk sterk genoeg om Verstappen te verslaan, maar moet er wel een klein wonder gebeuren. "Lando moet vanaf nu heel veel races winnen en zelfs dan heeft heeft hij het niet in eigen hand. Als Max een slechte dag heeft? Dan wordt hij tweede of derde. We hebben eigenlijk een extreem matig resultaat van Verstappen nodig."

Een ding is zeker: de rivaliserende renstallen houden elkaar nauwgezet in de gaten. Waar Red Bull Racing klaagde over flexibele vleugels bij McLaren, is Brown argwanend over vermeend geknoei met de rijhoogte van de RB20. "Red Bull heeft als enige de optie om dit vanuit de cockpit te doen. Dat roept vragen op. Ik ben niet de technische expert van mijn team, maar wil het wel zwart-op-wit hebben."

Simpel gezegd zou Verstappens team in staat zijn tussen de kwalificatie en de race de rijhoogte van de auto te veranderen. Dat is verboden en autosportkoepel FIA heeft het team inmiddels op de vingers getikt. Het aanpassen van de rijhoogte kan veel invloed hebben. Immers: hoe lager een auto ligt, hoe meer neerwaartse druk en grip. In een race is het geen optie omdat de vloer van de auto dan teveel slijt.

Red Bull beweert dat het trucje tijdens raceweekends niet gebruikt kan worden, maar Brown is niet overtuigd.

"Hoe lager je auto ligt, hoe sneller hij is. Ik weet niet of ze hem hebben gebruikt en er dus voordeel van hebben gehad. Zo ja? Dan moet er een straf worden opgelegd. Zo nee? Dan is het goed. Ik vertrouw op de FIA. Zij zullen dit goed monitoren en oplossen. Ik heb geen oordeel, ik kaart het slechts aan. Maar het aanpassen van een auto tussen de kwalificatie en de race is een grote overtreding."