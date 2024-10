NOS Sport • vandaag, 06:23 Verstappen en Norris beginnen in Texas aan ontknoping: 'Max verslaan? Ik weet dat het kan' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Kan Max Verstappen na acht races op rij zonder zege het tij keren? Of trekken Lando Norris en zijn renstal McLaren de stijgende lijn door en gaat de Formule 1 zich opmaken voor een bloedstollende apotheose?

De hoofdrolspelers zijn er klaar voor en verheugen zich op het aanstaande duel in Austin, Texas. Na een wekenlange pauze begint de koningsklasse van de autosport aan een cruciale fase in het seizoen. "Er kan de komende weken veel goed en veel fout gaan", analyseert Verstappen. "Ik denk zo weinig mogelijk vooruit. Dat is verspilde energie. Ik bekijk het per weekend. Vanaf nu is elke race cruciaal."

De 27-jarige Red Bull-coureur verwacht dat zijn team het lek boven heeft. "We hebben veel geleerd over het gedrag van de auto, hebben updates en denken dat hij nu beter is." Of het genoeg is voor de zege? De wereldkampioen kan er nog niks zinnigs over zeggen. "Als de auto goed is, zal ik zorgen voor de resultaten. Zo niet, dan wordt het een stuk lastiger", zegt hij broodnuchter.

De regerend kampioen klaagde de afgelopen races steen en been en noemde zijn auto na de Italiaanse grand prix 'een monster'. Bij de recente race in Singapore zag de Red Bull-teamleiding tekenen van herstel, maar Verstappen waakt voor teveel optimisme.

"Ik denk niet dat we opeens weer gaan domineren. Deze auto heeft zwakke plekken die je niet zomaar wegwerkt. Ik verloor in Singapore veel tijd op Lando, maar we weten ook dat het niet ons sterkste circuit is. Hier in Texas zal het normaal gesproken een stuk beter gaan."

Norris vol zelfvertrouwen

Rivaal Norris blaakt van het zelfvertrouwen: "We hebben de afgelopen maanden laten zien hoe goed we zijn. Ik zie niet waarom dat opeens zou stagneren. Max verslaan? Makkelijk zal het niet worden, maar ik weet zeker dat dat kan."

Met nog zes raceweekends te gaan lijkt de kloof (52 punten) tussen Verstappen en Norris fors, maar dat kan snel veranderen. Een uitvalbeurt van Verstappen en een zege van de McLaren-rijder halveert het gat. Anderzijds: als Norris uitvalt en Verstappen wint, verdwijnt de spanning als sneeuw voor de zon en is titelprolongatie een kwestie van tijd.

Het verklaart de reactie van Verstappen als hem gevraagd wordt hoe groot zijn titelkans is. "Fifty-fifty. Oftewel een van ons."

Texas kan een doorslaggevend raceweekend worden. Op het Circuit of the Americas zijn in plaats van de gebruikelijke 26 maar liefst 34 WK-punten te verdienen. Er staat veel op het spel en dat is ook aan andere kwesties te merken. Teams houden elkaar nauwgezet in de gaten en stappen bij het minste of geringste vermoeden van malversaties naar de autosportpolitie FIA. Ook in Texas.

Ophef

In aanloop naar de race ontstond plotseling ophef over een verdacht trucje op de auto's van Verstappen en zijn stalgenoot Sergio Pérez. Simpel gezegd zou het team in staat zijn tussen de kwalificatie en de race vanuit de cockpit de rijhoogte van de auto te veranderen. Dat is verboden.

Het aanpassen van de rijhoogte kan veel invloed hebben. Immers: hoe lager een auto ligt, hoe beter de aerodynamica werkt. Hoe meer neerwaartse druk en grip. Maar in een race is dat geen optie omdat de vloer van de auto dan te veel slijt.

Red Bull Racing heeft inmiddels toegegeven dat het mechanisme bestaat, maar beweert dat het tijdens raceweekends niet gebruikt kan worden. Na overleg met de FIA zijn de auto's wel aangepast.

De FIA heeft Red Bull Racing op de vingers getikt, maar volgens de coureurs is het een storm in een glas water. "Ik las er verhalen over en dacht aanvankelijk dat het over een ander team ging", zegt Verstappen.

"Het is een handig instrument dat we kunnen gebruiken als de auto uit elkaar is. Maar als de auto weer is opgebouwd kun je er niet meer bij. Er verandert voor ons dus niks."

Nul invloed

Pérez sluit zich bij Verstappens verweer aan. "Het heeft nul invloed op onze prestaties. We gaan door de ingreep geen terrein verliezen."

McLarens Norris maakt er desgevraagd geen groot punt van. "Iets op je auto hebben is één, maar of en hoe je het gebruikt is twee. Heeft het hen geholpen? Het zal echt niet zo zijn dat ze polepositions en zeges aan dat instrument te danken hebben."

Verstappens uitdager is wel blij dat de F1-leiding de spelregels scherp in de gaten houdt. "Het is goed dat de FIA hier bovenop zit. Formule 1 draait om innovatie en de grenzen opzoeken. Er zijn veel grijze gebieden."

Ontknoping

Norris wil net als Verstappen zo weinig mogelijk aan de naderende ontknoping denken. "Ik krijg steeds dezelfde vraag. Hoeveel kans ik maak. Daar kan ik weinig mee. Het kan mijn kant, maar net zo goed Max' kant opvallen. Ik geniet van onze successen. Vorig jaar reed McLaren nog achteraan. Heel veel mensen hebben hier keihard voor gewerkt. Uiteraard verhoogt de titelstrijd de druk, maar ik ben er nog steeds vrij relaxed onder."

Verstappen over zijn berisping wegens vloeken in Singapore: "Ik heb helemaal niets gehoord. Het is duidelijk dat alle commotie over mijn woorden nogal onnodig en overtrokken was. Ik denk dat weinig kinderen kijken naar een F1-persconferentie. Voor mij is er de afgelopen weken niets veranderd." "Of ik hier veel ga zeggen in de persconferentie? Ach, dat hangt er ook van af hoe ingewikkeld de vragen zijn. Ik zal wel praten, maar doe dat liever aan een ronde tafel met jullie en niet in een FIA-setting. Ik sta altijd open voor een gesprek met de FIA-top, maar vind niet dat ik een stap moet zetten."