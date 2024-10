ANP Lando Norris

NOS Sport • vandaag, 06:00 Noodscenario Verstappen: altijd tweede worden achter Norris brengt wereldtitel op één punt

Het kampioenschap is "niet meer realistisch", de auto "onbestuurbaar" en de resultaten op een bepaald moment zelfs "ontstellend zwak".

Wat begon met een dominante Max Verstappen die in zijn Red Bull zonder moeite af leek te stevenen op een vierde achtereenvolgende wereldtitel, is de voorbije maanden veranderd in een onverwacht titelgevecht met McLaren-rijder Lando Norris.

Verstappen liet de afgelopen maanden geen moment onbenut om zijn onmacht en onvrede te uiten. De leider in het WK-klassement zag zijn voorsprong op zijn Britse concurrent stilaan slinken. Wat heeft Verstappen nodig om weer wereldkampioen te worden?

Zes grands prix te gaan

De coureurs werken dit seizoen nog zes grands prix (GP's) af: in Texas (20 oktober), Mexico-Stad (27 oktober), São Paulo (3 november), Las Vegas (24 november), Doha (1 december) en Abu Dhabi (8 december). In Texas, São Paulo en Doha staat daarbij ook nog een sprintrace op het programma.

Het winnen van een GP levert 25 punten op. Winst in een sprintrace is goed voor 8 punten. Degene die tijdens een GP de snelste rondetijd noteert verdient een extra punt, mits diegene in de top tien eindigt. Dat betekent dat een coureur dit seizoen nog maximaal 180 punten kan winnen.

In het WK-klassement verdedigt lijstaanvoerder Verstappen (331 punten) momenteel een voorsprong van 52 punten op nummer twee Norris, die in de eerste achttien races van het seizoen 279 punten heeft verzameld.

Sla de carrousel over NOS Stand Formule 1 na Grand Prix van Singapore

NOS

NOS Puntentelling sprintrace

Die voorsprong is maximaal 84 punten geweest. Dat was begin juli na de Grand Prix van Groot-Brittannië, die werd gewonnen door Lewis Hamilton. Verstappen eindigde toen als tweede, voor nummer drie Norris.

Geslaagde update

De verhoudingen waren toen al aan het veranderen. Zeven races eerder had een geslaagde update rondom de GP van Miami ervoor gezorgd dat McLaren plots over een veel betere auto beschikte. In Miami won Norris voor het eerst in zijn carrière een grand prix.

Sinds dat weekend ging de 24-jarige Brit het steeds beter doen, terwijl de Red Bull van Verstappen in diezelfde periode juist steeds vaker haperingen begon te vertonen. Zo snoepte Norris telkens wat af van de aanvankelijk zo riant ogende voorsprong.

Getty Lando Norris

Wint Norris iedere resterende race (zes grands prix en drie sprintraces) én noteert hij in al die GP's ook nog eens de snelste rondetijd, dan heeft hij na de laatste race 459 punten.

Als Verstappen in elke race als tweede over de finish komt, dan eindigt de Limburger op 460 punten - één punt meer dan Norris dus. Voor een vierde wereldtitel is het dus genoeg om in elke aankomende race als tweede te eindigen.

En er is hoop: sinds Miami zijn er twaalf grands prix geweest en in zes daarvan eindigde Verstappen in de top twee.

AFP Max Verstappen zet zijn helm recht op het circuit in Azerbeidzjan

De rol van teamgenoten kan belangrijk worden. Want als Norris het goed blijft doen en teamgenoot Oscar Piastri - die in dezelfde auto rijdt - erin slaagt vóór Verstappen te finishen, dan loopt Verstappen cruciale punten mis.

Saillant om hierbij te vermelden is dat de McLaren-leiding Norris tijdens de GP van Hongarije smeekte om Piastri te laten winnen. Norris reed op kop en stond dat op het laatste moment toe.

Daardoor eindigde Norris als tweede en pakte hij niet het maximale aantal punten. Een tactische keuze van de McLaren-teamleiding die ze aan het eind van het seizoen mogelijk duur komt te staan - en dat is in het voordeel van Verstappen.

Type parcours

Ook het type parcours gaat mogelijk een rol spelen. Stratencircuits met veel oneffenheden en langzame bochten zorgden vaker voor problemen bij Red Bull. Maar de laatste maanden lijkt de vorm van het weekend steeds bepalender.

Zo eindigde Verstappen in Singapore, een stratencircuit, onverwachts als tweede. McLaren schatte het circuit van Monza lastig in, maar Piastri (tweede) en Norris (derde) deden het beter dan verwacht. Goed nieuws voor Verstappen: er staat nog maar één stratencircuit op het programma: Las Vegas.

Nieuwe updates

De verwachting is dat beide teams de afgelopen racevrije weken hebben gebruikt om nieuwe updates te ontwikkelen, en het is afwachten welk effect die gaan hebben. Die kunnen bijvoorbeeld van belang zijn als het gaat om het noteren van de snelste rondetijd, wat dus één extra punt oplevert.

F1 live bij de NOS De Formule 1 gaat dit weekend verder in Texas, waar naast de grand prix ook een sprintrace wordt verreden. De sprintrace start op zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd, zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd begint de hoofdrace. Het raceweekend is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. De radio-uitzending begint om 22.00 uur. Een samenvatting is na afloop te zien in NOS Studio Sport, dat vanaf 23.15 uur te volgen is op NPO 1.

In dat licht bezien kan de laatste F1-race uit de carrière van Daniel Ricciardo van belang zijn. De ervaren Australiër wist tijdens de Grote Prijs van Singapore dat hij binnenkort opzij zou worden geschoven door RB.

In zijn laatste race voor het zusterteam van Red Bull Racing sloot de voormalig teamgenoot van Verstappen én Norris af met de snelste ronde. Daardoor liep Norris een punt mis, waarna Ricciardo grapte: "Als Max met één punt verschil wereldkampioen wordt, heb ik mezelf zojuist van een mooi kerstcadeau verzekerd."