AFP Daniel Ricciardo in Singapore

NOS Sport • vandaag, 10:11 Emotionele Ricciardo na waarschijnlijk laatste F1-race: 'Hopen op kerstcadeau Verstappen'

Het heeft er alle schijn van dat Daniel Ricciardo gisteren de laatste Formule 1-race in zijn lange carrière heeft gereden. De 35-jarige Australiër wordt met nog zes GP's voor de boeg vermoedelijk opzij geschoven door het RB-team en vervangen door Liam Lawson.

Ricciardo liet zondag na de door Lando Norris gewonnen Grand Prix van Singapore al merken dat het naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste race was. "Ik heb er vrede mee. Op een gegeven moment komt het einde voor ons allemaal."

Ricciardo reed 257 GP's en won er acht. Op het stratencircuit in Singapore kwam hij niet verder dan een achttiende plaats, maar in zijn laatste ronde speelde hij nog wel een rol van betekenis.

Ricciardo, voormalig teamgenoot van Norris en Max Verstappen, sloot af met de snelste ronde van de dag. Norris liep zo een punt minder in op Verstappen in de strijd om de wereldtitel.

Kerstcadeau

"Als Max met één punt verschil wereldkampioen wordt, heb ik mezelf zojuist van een mooi kerstcadeau verzekerd", vertelde Ricciardo aan de Britse zender Sky Sports. Verstappen bedankte Ricciardo al over de radio bij Red Bull, de grote broer van RB: "Thank you, Daniel!"

Norris deed er niet moeilijk over. "Zo gaat het al in de Formule 1 sinds ik geboren ben, dus ik heb niets te klagen", zei hij. "Het is logisch om het zo te doen, slim gespeeld van hen. Ik ben blij voor Daniel, dat is alles. "

De slotronde zette de populaire Ricciardo nog een keer in de schijnwerpers, voor hij - naar verwachting - vervangen wordt door RB's dertien jaar jongere reservecoureur Lawson. De Nieuw-Zeelander debuteerde vorig jaar al in de Formule 1 tijdens een blessure van Ricciardo.

Getty Images Een uitgeputte en emotionele Ricciardo na de race in Singapore

De F1-carrière van Ricciardo leek twee jaar geleden al voorbij te zijn toen zijn contract bij McLaren werd verbroken. Na een periode als reserve bij Red Bull kreeg hij vorig jaar toch een nieuwe kans omdat RB, toen nog AlphaTauri, halverwege het seizoen de ondermaats presterende Nyck de Vries wegstuurde.

In de buurt van een negende GP-overwinning in zijn carrière kwam hij bij RB nooit, met slechts vier top tien finishes in 25 races.

Geen sprookjeseinde

"Ik heb altijd gezegd dat ik niet terug wilde komen om alleen maar op de grid te staan, ik wilde proberen om weer voorin mee te strijden en terug te komen bij Red Bull, dat is natuurlijk niet gelukt", sprak Ricciardo bij Sky Sports. "Dan moet ik mezelf ook de vraag stellen: 'Nou, wat kan ik dan nog meer bereiken?'" .

"Misschien is het sprookjeseinde er niet gekomen, maar ik moet ook terugkijken op een jaar of dertien in de Formule 1 en ik ben trots."

Naast zijn acht zeges in de Formule 1, de laatste drie jaar geleden in Monza, werd Ricciardo bekend en geliefd door zijn opgewekte karakter en humor. Hij was een van de gezichten van de Netflix-serie 'Drive To Survive'.