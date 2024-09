Getty Images

NOS Sport • vandaag, 18:05 Norris wint afgetekend, maar had in Singapore wel 'engeltje in cockpit' Louis Dekker verslaggever Formule 1 in Singapore

Twee keer de muur raken en toch de grand prix winnen met een enorme voorsprong. De dominantie van Lando Norris was in Singapore zorgwekkend voor Red Bull Racing en deed denken aan de jarenlange heerschappij van Max Verstappen.

De Engelse nummer twee in de WK-stand rekende af met zijn achilleshiel: voor het eerst behield hij vanaf poleposition de leiding. De race onder kunstlicht ontbeerde daarna spanning en ging uit als een nachtkaars.

"Ik deed het in de slotfase rustig aan", gaf de 24-jarige Brit na de race toe. De teamleiding had Norris na een paar schadevrije uitglijders gemaand extra op te passen. "Bring the car home." Vrij vertaald: hou hem heel. Dat lukte, maar foutloos was Norris' optreden zeker niet.

Mazzelkont

Verstappens teambaas Christian Horner kon het na de race amper geloven. Hij noemde Norris een mazzelkont. "Lando is een lucky bastard, als ik dat van de FIA nog mag zeggen. Eén keer de muur raken is al link. Meestal schrikt een coureur dan wakker. Maar twee keer? Dan heb je echt een engeltje in de cockpit."

"Het was soms op het randje. Ik heb de muur een paar keer gekust", blikte Norris lachend terug op zijn derde Formule 1-zege. Lag het aan concentratiegebrek? Had Norris - waarvan bekend is dat hij zo weinig mogelijk drinkt tijdens de race - zich verkeken op de hitte en de extreme luchtvochtigheid?

Hij bleef het antwoord schuldig. "Misschien ging ik te snel, misschien reed ik juist te relaxed. Misschien een combinatie van allebei, maar de auto was geweldig. Ik vloog over de baan en was geen moment aan het cruisen."

Weliswaar wist Verstappen met een tweede plaats de schade te beperken tot zeven WK-punten, maar als de krachtverhoudingen zo blijven wordt titelprolongatie een klus van jewelste. Zeker als Norris' McLaren-teamgenoot Oscar Piastri zich met de podiumplaatsen blijft bemoeien, terwijl Verstappen niets heeft aan zijn rechterhand Sergio Pérez.

Pérez won dit seizoen nog geen enkele race en maakte in Singapore zijn bijnaam 'king of the streets' weer niet waar. De Mexicaan kwam op het Marina Bay-circuit als tiende over de streep. Ondermaats, erkent teambaas Horner. "Om mee te doen moet je met twee coureurs vooraan zitten. Je ziet aan McLaren hoe hard het dan gaat. Lando en Oscar slepen samen een berg punten binnen. We moeten Checo naar voren helpen."

De belabberde prestaties van Pérez doen nu echt pijn bij Red Bull Racing. Dat Verstappens renstal in het lucratieve WK voor constructeurs McLaren aan de horizon ziet verdwijnen is één, maar het verliezen van de coureurstitel wordt ook steeds realistischer. Het gat tussen Norris en Verstappen is geslonken tot 52 punten: ruim twee grand prix-zeges. Met zes grand prix-weekends te gaan is die kloof te overbruggen.

'Dankjewel Daniel'

Illustratief was de reactie van de WK-leider toen hij via de boordradio hoorde dat Daniel Ricciardo op de valreep de snelste ronde van Norris had afgepakt. "Thank you, Daniel", zei Verstappen. Het kost Norris een WK-punt dat in de apotheose van het seizoen doorslaggevend kan zijn.

"Ik reed in niemandsland en normaal gesproken ben ik niet blij met een tweede plaats, maar vandaag is het prima", analyseerde Verstappen, die nog nooit in Singapore won. "We wisten dat het hier moeilijk zou worden. Het resultaat valt mee en we hebben nu een paar weken om te herstellen."

AFP Verstappen had alleen in het begin van de race zicht op Norris

Met dat laatste doelt Verstappen op de opmerkelijk lange pauze tot het volgende grand prix-weekend. Pas in de tweede helft van oktober komt het Formule 1-circus weer op gang. Het geeft de renstallen tijd om hun auto's te finetunen. Vooral de Bulls hebben die tijd nodig.

Horner: "Er komen lange werkdagen op het hoofdkwartier in Milton Keynes, maar iedereen is extreem gemotiveerd. Ik zie de strijd tussen Max en Lando tot de laatste ronden van het seizoen doorgaan."

Verstappen blijft opvallend positief. "Als we er de komende weken in slagen de auto te verbeteren zie ik het nog wel goed komen. Dan kunnen we zelfs McLaren nog voorbij in het WK voor constructeurs. Norris moet vanaf nu elk weekend optimaal presteren. Dat is niet gemakkelijk."

"Of we het tij kunnen keren? Dat weten we over drie maanden", serveert Verstappen een dooddoener. Het seizoen eindigt 8 december met de traditionele nachtrace in Abu Dhabi. Norris houdt zich op de vlakte. "Al die vragen of ik kampioen kan worden vind ik stom. Wat moet ik daar nou voor zinnigs over zeggen? Ik ben geen waarzegger."