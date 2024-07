Reuters

NOS Sport • vandaag, 18:57 Norris zette ego opzij en liet Piastri voor: 'Hij verdiende het na zijn start'

Wéér een andere winnaar tijdens het Formule 1-seizoen van 2024. De 23-jarige Oscar Piastri boekte tijdens de Grand Prix van Hongarije de eerste zege uit zijn loopbaan. "Het is erg bijzonder. Het is altijd mooi om op een F1-podium te staan, maar de bovenste trede is net specialer."

'Ik ben erg blij, ik droomde hier heel lang van. Mijn eerste droom was het halen van de Formule 1, de tweede was het winnen van een race. Ik ben blij en trots. Niet alleen op mezelf, maar op iedereen die me geholpen heeft deze positie te halen."

Piastri is de zevende winnaar van een GP dit jaar en de 115de uit de Formule 1-geschiedenis. Toch ging het na afloop van de race vooral over het strategisch gegoochel bij zijn team McLaren.

Strategische chaos

Er valt een hele podcast te maken van alle teamradio's tijdens de Grand Prix van Hongarije. Niet alleen over een tirade van nummer vijf Max Verstappen tegen alles en iedereen, maar ook vanwege de hachelijke strategische situatie bij McLaren.

Piastri nam de leiding bij de start over van zijn teamgenoot Lando Norris. De Australiër leidde lange tijd, maar tijdens de tweede serie pitstops werd Norris eerder binnengehaald. Het gevolg: betere banden voor de Engelsman, waardoor hij na de bandenwissel van Piastri aan de leiding lag.

Bekijk hier de nieuwe WK-stand in de Formule 1:

Sla de carrousel over NOS

NOS

Norris lag ineens vooraan, maar werd door zijn team verzocht om Piastri weer voorbij te laten komen. Dat deed hij pas twee ronden voor het einde van de race.

"Ik verloor de race bij de start en heb de zege niet opgegeven. Ik stopte als eerste (bij de tweede serie pitstops, red.). Het team zette me in die positie, ik gaf het terug", is de samenvatting van Norris, die vindt dat hij de zege niet verdiende.

"Oscar verdiende het wel, hij pakte me bij de start en het is een speciaal gevoel voor hem om te winnen."

Reuters Piastri pakte de kop bij de start

Piastri vindt dat zijn team het nodeloos ingewikkeld maakte. "We gaan het er zeker over hebben. Mij werd verteld dat Lando eerst stopte om Lewis te 'coveren'. Dat zorgde ervoor dat Lando ervoor kwam en dat maakte het ingewikkelder dan nodig was."

Egoïstisch

Norris staat na zijn tweede plek 76 punten achter Verstappen in het WK. Had hij niet gewoon voor Piastri moeten blijven rijden? "Het gaat door je hoofd, want soms moet je in deze sport egoïstisch zijn. Maar ik ben ook een teamspeler, mijn gedachten gingen alle kanten op."

"Oscar heeft me vaak geholpen en dit is een andere situatie. Het gat tussen Max en mij is erg groot. Red Bull maakte fouten en wij verbeteren. We kunnen het nog omdraaien, dat is het doel."

Voor kijkers was het lange tijd spannend of Norris Piastri er wel weer langs zou laten. Het team kwam met smeekbedes over de radio en Norris speelde geen open kaart. "Dat hoefde ik niet. Ik wist wat ik wel en niet zou doen. Ik vroeg ernaar en ik wilde wachten tot de laatste ronde, maar als er een safety car zou komen zou dat niet kunnen. Toen liet ik hem eerder voorbij."

Piastri maakte zich zelf geen zorgen. "Ik maakte me niet echt druk, behalve over de mogelijkheid dat er eventueel een safety car zou komen. We hebben het erover gehad en ik had volledig vertrouwen in iedereen, inclusief Lando."