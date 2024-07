ANP Max Verstappen na de Grote Prijs van Hongarije op het Hungaroring Circuit

NOS Sport • vandaag, 18:55 Verstappen kraakt strategie Red Bull in Hongarije: 'Liep achter de feiten aan'

Dat de McLarens tijdens de Grand Prix van Hongarije te snel voor hem waren, daar kon Max Verstappen mee leven. Dat hij ook nog achter Lewis Hamilton van Mercedes eindigde, vijfde werd en dus niet op het podium stond, vond hij onacceptabel.

Verstappen trok over de boordradio meermaals hard van leer tegen zijn engineer Gianpiero Lambiase. De keuzes van de teamleiding tijdens de race kostten hem de derde plaats, aldus Verstappen. "Door verkeerde strategische beslissingen liep ik de hele tijd achter de feiten aan."

Die fouten zaten vooral in de timing van de pitstops van Verstappen. Red Bull besloot twee keer voor een late pitstop te gaan, om op het einde van de race de betere banden te hebben. Maar dat werkte averechts. "De baan is hier hartstikke warm, dus je banden slijten en de voordelen van een late stop vallen dan weg."

Verstappen vond ze ook weer niet zo heel heftig, die verbale confrontaties met Lambiase. "Ik was gewoon geïrriteerd, dat gebeurt vaker. Ik hoopte dat mijn woorden na de eerste pitstop ervoor zouden zorgen dat de tweede beter zou zijn. Dat was niet zo. Misschien hadden ze op dat moment niet door welke gevolgen de fouten die ze maakten hadden. In de auto voel je dat dan wel."

Bij ViaPlay zei Verstappen zich vooral te hebben gestoord aan de respons die hij over de boordradio terugkreeg van Lambiase, die hem 'kinderachtig' noemde. "In plaats van dat ze toegeven dat het niet ideaal was, gaan ze er dan ook nog tegenin. Dat is voor mij dan de druppel."

Updates vielen tegen

Dat McLaren in Hongarije te goed was, was voor Verstappen geen verrassing. De regerend wereldkampioen had voor het weekend al geprobeerd om met wat prikkelende teksten de boel op scherp te zetten binnen Red Bull.

De hoop was vooraf gevestigd op een aantal updates aan de auto, maar die kwamen op de Hungaroring niet tot hun recht. "Ik voelde dit aankomen. Als je geen goede balans hebt, kun je je banden niet goed managen, zeker niet op een heet wegdek."

"Gisteren zei ik al dat we misschien niet allemaal op dezelfde lijn zaten. We hadden vandaag zeker de derde plek eruit moet halen en zelfs dat is ons niet gelukt."