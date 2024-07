EPA 2023: Max Verstappen na zijn zege in Hongarije

NOS Sport • vandaag, 19:49 Verstappen staat in Hongarije voor belangrijk weekend: 'Cruciaal? Ja, dat kun je wel zeggen' Louis Dekker verslaggever Formule 1 in Hongarije

Max Verstappen die een grand prix wint? Business as usual.

Max Verstappen die twee races op rij niet wint? Wereldnieuws!

Het is dringen geblazen in het houten gastenverblijf van Red Bull Racing op de Hungaroring, waar de airco kansloos knokt tegen de tropische hitte. Verstappen moet zich door een rij oververhitte journalisten wurmen om zijn stoel te bereiken. De drievoudig wereldkampioen trapt ontspannen af. Grijnzend. "Lekker warm hier..."

Verstappen nestelt zich aan kop van twee tafeltjes. Zijn uitzicht: een enorme batterij smartphones op de dictafoonstand. Het is zo druk dat het leeuwendeel van de aanwezigen hem amper kan verstaan.

De eerste vraag gaat onvermijdelijk over de uitdagingen die het circuit en vooral de bloedhete omstandigheden rond Boedapest oplevert. "Het is heel moeilijk te voorspellen. De temperatuur van het asfalt, het weer, de banden die we kiezen. Allemaal factoren die bepalend kunnen zijn of we hier goed gaan presteren of niet."

Afstelling bepaalt

"Heel veel zal afhangen van het optimaal afstellen van de auto", vertelt Verstappen geroutineerd. Hij weet uit ervaring dat dat bepaald niet vanzelf gaat. "Een jaar geleden voelde het in de kwalificatie helemaal niet oké, maar toen leefde de auto in de race helemaal op. Ik kan er daarom nog weinig van zeggen, maar de simulatie zag er goed uit."

Het recente Boedapest-verleden biedt hoop. Vorig jaar veegde Verstappen in de Hongaarse grand prix de vloer aan met de concurrentie. Met dik 33 seconden voorsprong kwam hij over de finish. Het hele veld werd gedeclasseerd; het grootste gat sinds 2001. Red Bull boekte op de Hungaroring de twaalfde zege op rij. Een record.

Hoe anders is de situatie dit jaar. Verstappen is na twee 'nederlagen' hongerig en wil winnen, maar beseft ook dat het een flinke kluif wordt. Hij vat de essentie in een notendop samen. "Het is niet de vraag hoe dicht de concurrentie ons op de hielen zit. Draai het maar om: hoe dicht komen wij bij hen? We hadden de laatste races niet de snelste auto. Ik verwacht niet dat dat beeld opeens verandert."

Op papier lijkt er helemaal niets aan de hand. Sterker nog: Verstappen start in Hongarije met exact hetzelfde aantal WK-punten als vorig jaar: 255. De kloof naar Lando Norris (McLaren) en de rest lijkt halverwege het seizoen al onoverbrugbaar voor de Brit, maar races winnen is niet meer vanzelfsprekend. En de rivalen ruiken bloed.

"Silverstone was tricky. We hebben het strategisch heel goed gespeeld daar met de pitstops, maar de snelheid moet beter", blikt Verstappen terug op de Britse grand prix.

Hij werd daar eerder deze maand tweede achter Lewis Hamilton (Mercedes), maar vergrootte wel zijn voorsprong in het WK. Verstappen waarschuwde zijn team wel. "We hebben veel werk te doen. Het moet beter, anders gaan we terrein verliezen na de zomerstop."

De 26-jarige Limburger bevestigt dat zijn RB20 in Hongarije deels vernieuwd is. "We hebben behoorlijk wat nieuwe dingen op de auto en dat zou een boost moeten geven. Op papier ziet het er heel goed uit. Dat geeft vertrouwen, maar we moeten even afwachten hoe de trainingen gaan."

Cruciaal weekend

"Dit wordt een belangrijk weekend", zegt Verstappen." Cruciaal? "Ja, dat kun je wel zeggen." En als de upgrades niet werken? "Dat zou niet goed zijn. Er is hard aan gewerkt en dan verwacht je progressie."

Eigenlijk is het recept op papier heel simpel. "Als de auto stabieler en sneller is, rijdt hij lekkerder. Dan hoef je iets minder de limiet op te zoeken en maak je minder fouten. Dus we weten waar de winst ligt. Het is aan ons om het voor onszelf iets makkelijker te maken."

Kapers op de kust zijn er in overvloed. Mercedes, McLaren en Ferrari hebben dit seizoen al bewezen dat Red Bull Racing niet meer onverslaanbaar is. De concurrentie heeft met zeges zelfvertrouwen getankt. "Ze hebben grotere stappen gezet. Dat is glashelder. We zijn niet meer dominant", analyseert Verstappen de gewijzigde pikorde.

Het contrast met het begin van het seizoen is groot. Van de eerste vijf races won Verstappen er vier. De RB20 leek lang ongenaakbaar, bevestigt Verstappen.

"Ik voelde me toen geweldig op mijn gemak in deze auto. Misschien nog wel beter dan vorig jaar, toen we bijna overal wonnen. Het ging nagenoeg vanzelf. Geen problemen, geen gedoe: alles klikte en klopte. Maar na een paar races kwamen anderen dichterbij en hadden we een paar slordige weekends."

"Ik weet dat mijn team aan het pushen is om snelheid te vinden, maar dat is niet eenvoudig. Omdat we de kampioen zijn, hebben we minder tijd in de windtunnel."

Geen excuus

Verstappen zegt dat niet als excuus te willen gebruiken, maar het is volgens hem wel de realiteit. "Als je al het leidende team bent is het extra moeilijk om nog beter te worden. We kunnen nog maar kleine stapjes zetten. Anderen kunnen gemakkelijker terrein goedmaken."