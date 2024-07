Tsunoda solliciteert op stoeltje naast Verstappen: 'Ik verdien het'

De coureur van RB, het zusterteam van het grote Red Bull, zegt dat hij de afgelopen drie jaar stappen heeft gemaakt. "Het lijkt me geweldig om tegen de topteams om de hogere posities en zelfs tegen Max te strijden. Maar uiteindelijk nemen andere mensen beslissingen over de invulling van de stoeltjes."

De 24-jarige Tsunoda wordt in verband gebracht met Red Bull omdat Sergio Pérez matig presteert. Waar Verstappen op koers ligt voor een volgende wereldtitel, worstelt de Mexicaan. Hij staat zesde in het klassement en stond acht grands prix geleden voor het laatst op het podium.

"Als ze inderdaad Liam kiezen, zou dat gek zijn", zegt Tsunoda. "Hij heeft het vorig jaar goed gedaan toen hij mocht invallen, maar ik denk dat ik meer heb gedaan dan hij. Laten we zien hoe het loopt. Ik kan alleen maar mijn best blijven doen", aldus de Japanner, die bezig is aan zijn vierde seizoen in de Formule 1.