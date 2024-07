AFP Kevin Magnussen

NOS Sport • vandaag, 10:57 Magnussen vertrekt bij Formule 1-team Haas, Ocon lijkt vervanger te worden

Kevin Magnussen vertrekt aan het einde van het seizoen bij Formule 1-team Haas. Daarmee komt voor hem een einde aan zeven seizoenen, verdeeld over twee periodes, bij het Amerikaanse team. Esteban Ocon is de voornaamste gegadigde om het stoeltje van de Deen over te nemen.

De 31-jarige Magnussen reed liefst 135 van zijn 175 races voor Haas, de andere wedstrijden zat hij achter het stuur bij McLaren en Renault.

De Deen begon zijn carrière in 2014 met de grote prijs van Australië, daar behaalde hij gelijk een tweede plaats. Dat was overigens zijn enige podiumplaats ooit. Magnussen staat bekend als een wilde coureur, dit jaar was hij bijvoorbeeld nog betrokken bij de crash van Sergio Pérez in Monaco.

De prestaties van Magnussen vallen dit seizoen erg tegen.

Stoelendans

Nu Magnussen vertrekt, is er dus weer een stoeltje vrij bij Haas. De voornaamste gegadigde voor de vrijgekomen plek is Ocon, hij moet weg bij Alpine en heeft al gesprekken gevoerd met het Amerikaanse team. Die gesprekken zijn in een vergevorderd stadium.

EPA Kevin Magnussen in Monaco

In april werd bekend dat de andere coureur bij Haas, Nico Hülkenberg, ook vertrekt. Begin deze maand werd duidelijk dat de jonge Oliver Bearman voor hem in de plaats komt. Haas zal dus met een volledig nieuwe bezetting het nieuwe seizoen ingaan.

Andere rol?

Mogelijk blijft Magnussen wel betrokken bij het Amerikaanse F1-team, zo vertelt teambaas Ayao Komatsu. "Gezien Kevins speciale relatie met het team hoop ik dat we een manier kunnen vinden om op een bepaalde manier samen te blijven werken. Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst bepalen wat dat is."

De Deense coureur zelf zegt daar nog niks over. "Ik ben er trots op dat ik de afgelopen jaren voor zo'n geweldig team mensen heb gereden. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk van mijn racecarrière."