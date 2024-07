Reuters Lewis Hamilton

NOS Sport • vandaag, 20:38 Emotionele Hamilton weet na 945 dagen weer wat winnen is: 'Het was een lijdensweg' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



"Ik huil nooit na een zege, maar vandaag kon ik mijn tranen niet bedwingen. Er is geen mooiere plek om een race te winnen. Wat een ongelooflijk gevoel. De baan, het weer, de wind, de fans, de bochten. Silverstone is het mooiste circuit ter wereld. Wat een eer dat ik dit mag meemaken."

Een uur na het vallen van de vlag heeft Lewis Hamilton nog steeds een brok in de keel. De Formule 1-veteraan wist het echt wel. Zijn laatste zege? Een eeuwigheid geleden, maar hoe lang? Dat besef landde pas echt na de finish.

"Iemand fluisterde me net in dat mijn vorige overwinning een stuk of 945 dagen geleden was. Dat ik zo lang droog stond? Dat voelde ik natuurlijk ook. En ja, ik heb best vaak aan mezelf getwijfeld. Het knaagde mentaal. Kon ik het nog wel? Zou ik ooit nog winnen? Er zijn momenten geweest dat ik dacht: dit was het. Het is over. Ongelooflijk dat het dan juist hier lukt."

ANP Lewis Hamilton in tranen bij zijn moeder Carmen Larbalestier

De ontlading was enorm, zowel in de cockpit als op de tribunes. "Ik zag de menigte elke ronde en genoot van hun passie en steun. Ik hoorde ze niet, maar voelde het wel." Dik twee en een half jaar stond de Hamilton-teller muurvast op 103 F1-zeges. Winnen was voor de zevenvoudig wereldkampioen jarenlang de normaalste zaak van de wereld. Tot hij in 2021 werd onttroond door Max Verstappen. In de allerlaatste ronde van 2021. De grootste dreun uit zijn carrière.

Verstappen tekent voor P2 Max Verstappen won voor de tweede keer op rij niet, maar loopt toch weer uit in de WK-stand. "We waren te langzaam. Het was een slechte dag en ik had geen grip. Ik dacht aanvankelijk dat ik vijfde of zesde zou worden, maar we hebben het optimaal gedaan met de pitstops. Dat is altijd een beetje gokken, maar het pakte goed uit. In een slecht weekend tweede worden, daar teken ik voor."

"Ik dacht begin 2022 dat ik de klap al te boven was, maar hield mezelf voor de gek. Het was een lijdensweg", geeft Hamilton nu toe. "Opeens zat ik in een Mercedes waarmee niet te winnen was. Dat is loodzwaar. Je probeert het hoofd boven water houden, hoopt op betere tijden. Elke dag probeer je gemotiveerd uit bed te stappen, maar het was soms tegen beter weten in."

Ook 2024 startte allesbehalve florissant. "We begonnen met een achterstand. Het was weer niet goed genoeg, maar hebben nu eindelijk onze auto aan de praat. We zijn nog niet de snelste, maar hij komt tot leven. We zijn er dichtbij. Elke kleine verbetering kan nu heel veel opleveren."

Dat blijkt: Hamilton's teamgenoot George Russell won de vorige race in Oostenrijk. "Twee zeges op rij. Petje af voor het hele team", complimenteert Hamilton zijn team. "Deze telt zwaarder. Vorige week wonnen we niet op eigen kracht, nu wel. Met een start vanaf de eerste rij."

Uitgerekend in eigen huis haalde Hamilton zijn gram. Voor de negende keer won hij de race op 'zijn' Silverstone. Een record. Sir Lewis knokte zich in een door regendreiging en donkere wolken gedomineerde thriller naar zege nummer 104.

Verraderlijke baan

Een makkie was het niet. "De omstandigheden waren erg tricky, vooral in de slotfase. De baan was op sommige plekken droog, maar plaatselijk was het nog verraderlijk. Het was vooral zaak om geen uitglijder te maken."

Hamilton geeft zijn crew veel credits. "De laatste pitstop was perfect getimed. Dat gaf de doorslag. Als Lando Norris iets eerder was gestopt voor droogweerbanden, zou het een hels karwei voor me zijn geworden."

Is zege 104 de mooiste uit zijn loopbaan? Hamilton blijft het antwoord nog schuldig. "Ik kan deze overwinning met geen enkele zege vergelijken. Misschien dat ik er over een paar jaar besef dat dit mijn bijzonderste was."

Dát het geen dertien-in-een-dozijnzege is heeft iedereen kunnen horen en zien. Hamiltons stem sloeg al over op de boordradio en hij stapte geëmotioneerd uit zijn Mercedes. "We hebben zoveel tegenslagen gehad, keihard gewerkt en nooit opgegeven. Geen idee waar al die tranen opeens vandaan komen, maar het voelt fantastisch."

'Weer weggegooid' Lando Norris (McLaren) leek lang op weg naar zijn tweede grand prix-zege, maar hij verloor de race door een te late bandenwissel. De kater was groot. "Ik haat het om het te zeggen: er ging veel goed, maar we hebben het weer weggegooid. Dat overkomt ons te vaak. We hebben van onszelf verloren."

De emotionele lading van de Silverstone-zege hangt ook samen met Hamilton's aanstaande overstap naar Ferrari. "Dit was mijn laatste thuisrace met Mercedes. Dat betekent veel voor me: ze steunen me al sinds mijn vijftiende. Er is veel liefde. Ik wilde deze race dolgraag voor hen winnen, maar hield dat na onze moeizame seizoensstart niet voor mogelijk."

Hamilton vierde de zege uitbundig met zijn 'inner circle': de mensen waar hij al jaren pieken en dalen mee deelt, zoals zijn trouwe engineer Peter 'Bono' Bonnington en zijn familie. "Het betekent vooral heel veel voor me dat mijn vader en moeder aanwezig waren. Ze worden oud. Ik probeer zoveel mogelijk tijd met hen door te brengen, maar dat is nogal een uitdaging met die volle F1-kalender."