Reuters Lewis Hamilton

NOS Sport • vandaag, 17:27 Hamilton wint bloedstollende GP van Groot-Brittannië, inhaalrace Verstappen net te laat

Thuisfavoriet Lewis Hamilton heeft een boeiende GP van Groot-Brittannië gewonnen. De Brit bleef Max Verstappen en Lando Norris voor na een race die door de regen bol stond van de spanning.

Verstappen blijft wel leider in de WK-stand. De Nederlander kwam aan het einde van de race nog dichtbij de zege, maar hij kon de Britse publiekslieveling net niet meer achterhalen. Het is de negende keer voor Hamilton dat hij zijn thuisrace wint. Zijn laatste overwinning in de Formule 1 boekte hij in 2021, in Saudi-Arabië.

Deze editie in aanloop naar de EK-kraker Nederland-Engeland werd dus gewonnen door de Britten. Al moet gezegd worden dat Verstappen het in zijn eentje op moest nemen tegen drie Britten voor de bovenste plekken.

Russell valt uit

Achter al het geweld van de toppers werd Nico Hülkenberg van Haas knap zesde en pakte Alexander Albon de eerste punten voor Williams dit seizoen.

George Russell, die op poleposition begon in zijn Mercedes, viel uit door motorproblemen.

AFP Max Verstappen gaat voorbij Norris

Het weer speelde een grote rol in de race. Het ene moment regende het en daarna was het weer droog, waardoor de timing van bandenwissels cruciaal was.

Verstappen startte op Silverstone als vierde, achter de drie Britten Russell, Hamilton en Norris. Meteen na de start wist hij Norris te passeren, maar de coureur van McLaren ging meteen in de achtervolging op de Nederlander. In ronde vijftien ging Norris - tot grote vreugde van het thuispubliek - Verstappen voorbij en zorgde weer voor een one, two, three.

Mercedes pakt de leiding

Op dat moment in de race was het bijna droog, al trok het publiek de regenkleding vast aan. Snel na de eerste regen ging ook de McLaren van Oscar Piastri Verstappen voorbij. Kort daarop nam Hamilton de leiding over van zijn ploeggenooit Russell. Beide Mercedessen vlogen echter van de baan, waardoor Norris nog een plekje kon opschuiven in zijn McLaren. Niet veel later was Norris ook de nieuwe leider.

Daarna werd de Britse hegemonie doorbroken. Niet door Verstappen, maar door de Australiër Oscar Piastri. Hij schoof in een ronde op van plek vier naar positie twee. Zo reden er na 21 ronden twee McLarens vooraan in plaats van de Mercedessen.

EPA Lando Norris in actie op Silverstone

Daarna was het weer een tijdje droog, maar halverwege de race regende het weer. Toch hielden vrijwel alle coureurs de kaarten tegen de borst als het ging om een bandenwissel. Tot ronde 27, toen Verstappen besloot om te wisselen naar regenbanden. Kort na de wissel passeerde hij Russell en kroop zo naar plek vier en later plek drie.

Na 34 ronden was het klaar voor Russell; de thuiscoureur had problemen met de koeling van zijn motor. De baan was op dat moment aan het opdrogen. Na vijftien rondes gaf Verstappen, op dat moment rijdend op plek drie achter Norris en Hamilton, aan dat het asfalt aan het drogen was en ging naar binnen. Hamilton deed hetzelfde, maar koos in tegenstelling tot Verstappen voor de zachte band.

Inhaalrace Verstappen

Lando Norris wisselde even later ook, maar moest de leiding daardoor afstaan aan Hamilton. Daarna ontstond een boeiend gevecht, waarin Verstappen vier ronden voor het einde Norris voorbij ging. Met zijn harde banden kwam hij ook nog dicht bij Hamilton, maar de ervaren coureur die volgend jaar naar Ferrari vertrekt wist de Nederlander af te houden.