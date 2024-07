Negende zege Hamilton op Silverstone • 'Heb gedacht dat ik niet goed genoeg meer was'

NOS Sport • vandaag, 14:59 • Aangepast vandaag, 18:58

Het is tijd voor een echte autosportklassieker. Op het circuit van Silverstone werd in 1950 de eerste grand prix verreden die onderdeel uitmaakte van het wereldkampioenschap Formule 1. In dit liveblog volgen we alle actie van de editie van 2024.

Lewis Hamilton won de race

Max Verstappen werd tweede

Pushberichten ontvangen bij updates in dit liveblog? Druk op het belletje!