NOS Sport • vandaag, 05:53 Silverstone klaar voor nieuw gevecht Verstappen en Norris: 'Circuit is authentiek'

Al wekenlang strijden Max Verstappen en Lando Norris om de zeges in de Formule 1. De kruiddampen van de clash van vorige week in Oostenrijk zijn inmiddels wat opgetrokken. Dit weekend liggen alle kaarten op tafel voor een nieuwe strijd, tijdens de Britse grand prix op Silverstone.

"Het circuit is zó snel, vertrouwen voor de rijder is cruciaal", zegt negenvoudig GP-winnaar Mark Webber tegen de NOS over wat deze baan zo spectaculair maakt. Webber won de Britse grand prix tweemaal met Red Bull Racing, toen hij teamgenoot was van Sebastian Vettel.

"Er is veel wind, daar zijn deze auto's gevoelig voor. Silverstone is een van de banen die niet krap voelt. Het is 5,3 kilometer, er zijn veel verschillende typen bochten en het publiek is geweldig. De fans weten er wat van en dat brengt een andere energie. Het is altijd een plezier geweest om hier met een Formule 1-auto te rijden. Het is authentiek, qua condities en lay-out."

Oud vliegveld

Op Silverstone werd in 1950 de eerste grand prix gehouden die onderdeel uitmaakte van het wereldkampioenschap. De regio is tevens thuishaven van de meeste Formule 1-teams.

Oorspronkelijk fungeerde de locatie als vliegveld voor Britse bommenwerpers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Enkele jaren later werd er een racebaan neergelegd, die vandaag de dag nog steeds goed is voor geweldige gevechten. Denk aan de strijd om de zege in 2018 met vier auto's, waarbij Vettel er met de winst vandoor ging na een late inhaalactie op Valtteri Bottas.

NOS

Een jaar later duelleerden Verstappen en Charles Leclerc rondenlang. Risico's werden niet geschuwd, maar beide heren gaven elkaar net genoeg ruimte. Twee jaar geleden was er ook spektakel met een prachtig gevecht tussen Leclerc, Sergio Pérez en Lewis Hamilton. Laatstgenoemde passeerde zijn beide concurrenten toen ze elkaar wijd duwden. "Through goes Hamilton!", waren de bekende woorden van de Britse commentator David Croft.

Het kan echter ook goed fout gaan op de razendsnelle omloop in Northamptonshire. Hamilton en Verstappen vochten stevig in de eerste ronde van de race in 2021 en raakten elkaar in Copse, een van de snelste bochten van het circuit. Verstappen crashte zwaar, Hamilton kreeg straf, maar won de race.

Deze crash is over de hele geschiedenis helemaal niet zo uniek, botsingen en fouten liggen op de loer.

AFP De start van de race van vorig jaar

"Het is geen geweldige baan om in te halen", zegt Pedro de la Rosa, voormalig teamgenoot van Jos Verstappen. De la Rosa reed 104 Formule 1-races tussen 1999 en 2012. "Er zijn veel snelle bochten, dus het is moeilijk om dicht bij je voorganger te rijden. Maar met de huidige auto's is het wel makkelijker."

Renger van der Zande won in 2009 een Formule 3-race op Silverstone en hij is het eens met De la Rosa. "Aan de ene kant heeft Silverstone veel elementen die het moeilijk maken om te racen, aan de andere betekent het dat niet iedereen hetzelfde kan, waardoor je veel inhaalacties ziet door snelheidsverschillen."

EPA Verstappen in gevecht met Leclerc in 2019

Stevig duelleren is dus wel mogelijk. "Het leuke aan Silverstone is dat de bandenslijtage heel hoog is, waardoor je grotere verschillen ziet. Er ontstaat snel een groot verschil in snelheid. Als iemand op een andere strategie zit, verschillen de snelheden."

Het is belangrijk om een goede balans te hebben en je voorbanden niet aan gort te rijden, stelt De La Rosa.

Auto's komen tot hun recht

Van der Zande vindt Silverstone een van de mooiste banen op de kalender. "Deze auto's zijn gemaakt om veel grip te genereren in de snelle bochten. Op circuits als Silverstone komen deze bolides het allerbest tot hun recht."

"Er zijn geen langzame haarspeldbochten zoals in Oostenrijk. Je moet met DRS inhalen in snelle bochten. Het zijn beslissende momenten op hoge snelheid", vult Webber aan.

"Vanaf nu krijgen we steeds een fantastisch gevecht tussen twee supercoureurs", glundert De la Rosa.