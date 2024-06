Reuters Connect George Russell na het winnen van de GP van Oostenrijk

NOS Sport • vandaag, 16:28 • Aangepast vandaag, 16:55 Verstappen en Norris schakelen elkaar uit, Russell pakt winst in Oostenrijk

George Russell heeft in de Formule 1 verrassend de Grote Prijs van Oostenrijk op zijn naam geschreven.

De Britse coureur van Mercedes kreeg de overwinning in de schoot geworpen, omdat Max Verstappen en Lando Norris elkaar in de slotfase uitschakelden terwijl ze om de winst streden. De twee vochten hevige duels uit en bij de laatste raakten ze elkaar dusdanig dat ze beiden een lekke band opliepen.

De Brit van McLaren viel daardoor uit en Verstappen werd in zijn Red Bull-wagen uiteindelijk vijfde.

Tweede F1-zege Russell

Het is de tweede Formule 1-zege van Russell in zijn carrière. In 2022 won hij ook al in Brazilië. Oscar Piastri (McLaren) eindigde als tweede achter Russell en Carlos Sainz (Ferrari) werd derde.

Verstappen kende een prima start in Oostenrijk en nam meteen meerdere autolengtes afstand van Norris. Een paar plekken achter de Nederlander zag Charles Leclerc zijn race al snel in rook opgaan. Met Piastri aan zijn linkerzijde en Sergio Pérez (Red Bull) aan zijn rechterzijde kon de Monegask geen kant op.

Uiteindelijk was het Piastri die tegen Leclerc aanstuurde en diens voorvleugel aan diggelen reed. De als zesde gestarte Leclerc moest naar binnen voor een nieuwe vleugel en reed plots achteraan.

Heftige strijd Verstappen en Norris

Heel even moest Verstappen vrezen voor een tijdstraf van vijf seconden toen hij bijna in aanraking kwam met Piastri tijdens zijn eerste pitstop, maar de wedstrijdleiding besloot de Nederlander niet te straffen.

Reuters

De echte spanning in de wedstrijd kwam pas in de 55ste ronde. Verstappen ging even daarvoor met zeven seconden voorsprong op Norris de pitstraat in, maar verloor veel van zijn voorsprong toen hij even moest wachten totdat de Brit zijn plek in de pits had ingenomen.

Niet veel later zette Norris zijn eerste aanval in. Verstappen wist die af te slaan, maar Norris bleef binnen een seconde afstand en kon daardoor meerdere malen het DRS-systeem activeren. Tot aan de laatste rondes werd het daardoor een heftig gevecht tussen de beste coureurs van het Formule 1-veld dit seizoen.

Botsing verpest race voor Norris en Verstappen

Norris ging in de 61ste ronde Verstappen heel even voorbij, maar in de volgende bocht had de Nederlander de leiding in de wedstrijd weer terug. Ook over de boordradio vochten de twee het met elkaar uit. Bij meerdere pogingen van Norris klaagde de Brit over de acties van Verstappen en de Nederlander was niet blij met de inhaalacties van zijn vriend Norris.

De strijd kwam in de 64ste ronde tot een climax toen Norris het weer eens probeerde bij de Nederlander. Verstappen gooide de deur dicht en de twee raakten elkaar.

Het gevolg was een lekke band bij beide coureurs. Verstappen viel terug tot plek vijf, Norris moest zelfs zijn auto aan de kant zetten. Later kreeg Verstappen ook nog een tijdstraf van tien seconden vanwege zijn actie.

Russell bleek de lachende derde, al moest de Brit nog even opletten toen Piastri dichterbij leek te komen. De race bleek echter net niet lang genoeg voor de Australiër om Russell nog te kunnen verschalken.