NOS Sport • vandaag, 19:53 Weer botsen Horner en Jos Verstappen: 'Wil Mercedes Verstappen? Jos is vast beschikbaar' Louis Dekker verslaggever Formule 1

"Een tikkende tijdbom? Nee. Max en ik zijn één. We kunnen hier altijd weg."

Niet Max Verstappen, maar zijn vader Jos domineert de headlines in Spielberg bei Knittelfeld, waar dit weekend de elfde grand prix van het seizoen wordt verreden. Opnieuw is er bonje tussen Jos Verstappen en Red Bull Racing-teamleider Christian Horner. De affaire werpt een schaduw over de thuisrace van Max Verstappens renstal in Oostenrijk.

Verstappen senior en Horner zijn beiden prominent aanwezig op de Red Bull Ring, maar ze genieten niet van elkaars aanwezigheid. Het levert een ongemakkelijke sfeer op in het Holzhaus, het gastenverblijf van de renstal. Handen worden er niet meer geschud. Het duo wisselt amper nog een woord. De al maandenlang kille relatie lijkt voorgoed bedorven.

Eerder dit jaar hadden de twee het al aan de stok nadat Horner door een vrouwelijke werknemer van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag werd beschuldigd. De in opspraak geraakte Horner werd weliswaar na intern onderzoek van alle blaam gezuiverd, maar Verstappen maakte zich publiekelijk zorgen over de onrust. "Dit is onhoudbaar. Het is beter voor het team als hij opstapt."

Horner overleefde de zware storm. Prima race-resultaten hielpen daarbij. Max Verstappen won zeven van de tien races.

Aanhoudende machtsstrijd

Niets aan de hand, op het eerste gezicht. Maar er doemen stevige barsten op. De dominantie van begin dit jaar is verdwenen. McLaren, Ferrari en Mercedes hebben het gat met de Bulls bijna gedicht.

Een groter gevaar groeit van binnenuit. Nog steeds woedt er een machtsstrijd: teambaas Horner heeft de steun van Red Bull's hoofdkwartieren in Oostenrijk en Thailand, maar topadviseur Helmut Marko vormt een machtige driehoek met Max en Jos Verstappen.

Horner wilde niet dat ik gefilmd zou worden in die auto. Ontzettend kinderachtig. Ik ben helemaal klaar met die man. Jos Verstappen

De twee blokken botsen regelmatig met elkaar, maar hebben elkaar (nog) nodig. Verstappen wil immers de beste auto en Horner beseft dat zijn team zonder de 26-jarige Nederlander veel minder races wint. Het is een wankel evenwicht.

De verse druppel in de emmer lijkt op het eerste oog klein en onschuldig. Jos Verstappen zou op de Red Bull Ring in het voorprogramma van de grand prix een paar rondjes rijden met de RB8, een succesbolide van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

Verstappen senior was geboekt voor de Legends Parade met iconische Formule 1-auto's en legendarische coureurs. Voor veel fans een van de hoogtepunten van het raceweekend. Op papier een schitterend plaatje: Verstappen in een twaalf jaar oude Bull, samen met de Lotus van Emerson Fittipaldi (1972) en de Ferrari van Michael Schumacher (2002), bestuurd door de Oostenrijker Gerhard Berger.

'Ontzettend kinderachtig'

Verstappen senior heeft er vrijdagochtend een streep door gezet. "Christian heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat ik hier zou rijden", laat Verstappen optekenen in de paddock. "Hij wilde niet dat ik gefilmd zou worden in die auto. Ontzettend kinderachtig. Daarom heb ik me teruggetrokken. Ik ben helemaal klaar met die man. Hij kan er beter voor zorgen dat de auto van Max wat sneller wordt."

Senior is getergd. Komt het nog goed als Horner met een bos bloemen komt? "Nee!"

Enkele uren later is er voor Horner geen ontkomen aan. Hij moet opdraven bij de officiële persconferentie. Zijn persman heeft hem vooraf uitgebreid geïnstrueerd: er komen nare vragen over 'vader Jos'. De wereldpers heeft veel meer belangstelling voor de RB8 van Jos dan voor de RB20 van Max.

Met frisse tegenzin nestelt Horner zich in de zaal. Hij wil het bij een oneliner houden. "Ik ga niet uitgebreid in op de dingen die Jos heeft gezegd. Daar schiet niemand iets mee op." De geplaagde teambaas klinkt venijnig. Vooral als de Jos-vragen in diverse varianten nogmaals op hem worden afgevuurd.

Hoe is zijn relatie met Jos? Waardoor is hun band zo verslechterd? Verstoort het de rust in het team? En blijft Max echt bij Red Bull? En hoe zit het dan met die flirts van Mercedes?

"Ik weet wat er speelt", zegt Horner. Hij benadrukt dat hij een bijrol speelt in de kwestie. "De Legends Parade wordt georganiseerd door het circuit. Ik ben er niet bij betrokken en ik heb geen veto uitgesproken."

'IJzersterke band met Max'

De moeizame relatie met Jos heeft geen impact op het werken met Max, benadrukt Horner. "We hebben een ijzersterke band. Max is een essentieel teamlid en de beste coureur ter wereld. Het is cruciaal dat het klikt met hem." Horner neemt een kort zijpad naar het verleden. "Ik heb nooit problemen gehad met vaders van mijn coureurs. Daar wil ik ook helemaal niet mee bezig zijn. Ik focus op prestaties. Dat is mijn kerntaak."

Horner maakt zich geen zorgen over de toekomst. "Max heeft het zelf heel duidelijk gezegd. Hij heeft een doorlopend contract en hij blijft. Hij heeft al zijn zeges en titels met ons behaald, met een geweldige groep mensen. En we hebben zeventig procent van de races gewonnen."

En die openlijke liefdesverklaringen van Mercedes-leider Wolff dan? "Ik denk dat Toto dat doet om ons uit balans te brengen. Dat is een tactiek." Horner sluit zijn antwoord af met een vileine sneer. "Als Mercedes een Verstappen in de auto wil? Dan is Jos vast beschikbaar."

Voor Horner staat het als een paal boven water. Max Verstappen gaat niet weg. "Natuurlijk wordt er van alles geschreven, maar bij alle verhalen moet je je afvragen waarom iemand dat zegt. Wat zijn de motieven? Dat is om ons uit evenwicht te brengen."

"Het is begonnen toen Lewis Hamilton voor Ferrari koos. Mercedes heeft een vacature en iedereen speculeert nu over die lege cockpit. Maar een ding is zeker: Max Verstappen gaat daar niet instappen."