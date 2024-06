ANP Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 14:53 Verstappen werkt met Red Bull aan nieuwe auto: 'Volgend jaar ga ik sowieso niet weg'

Max Verstappen is nog niet van plan om over te stappen naar een ander Formule 1-team. De coureur van Red Bull Racing vertelde op de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk dat hij sowieso volgend jaar voor zijn huidige team blijft racen.

Verstappen, die iets vertraagd aankwam op de persconferentie, reageerde daarmee indirect op de woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

De Oostenrijker liet zich in Italiaanse media ontvallen dat de Nederlander gaat nadenken over een transfer naar Mercedes nu zijn auto, de RB20, steeds minder dominant is ten opzichte van de concurrentie.

Helemaal ontkennen doet Verstappen dat overigens niet. "Natuurlijk zegt iedereen nu van alles. Maar ik wil een competitieve auto. Het is alleen niet zo dat ik zomaar weg kan als mijn auto niet de snelste is. Ik kan niet tegen de rest zeggen: ik vertrek. Zo werkt dat niet."

'Werk mee aan nieuwe auto'

En dus zet de 26-jarige Verstappen zich nog vol in voor Red Bull. Achter de schermen werkt hij mee aan de auto van 2025.

Reuters Max Verstappen in zijn Red Bull-bolide

"Ik ben betrokken bij de plannen voor de toekomst en heb daar vertrouwen in. Als ik bezig ben met de auto van volgend jaar, dan betekent dat dat ik dan sowieso voor dit team rijd."

Verstappen spreekt opvallend genoeg niet over het jaar daarna; zijn contract bij Red Bull Racing loopt tot en met 2028.

Oranjeleger in Oostenrijk

Dit weekend rijdt de leider in het wereldkampioenschap de Grote Prijs van Oostenrijk. Een race die de Nederlander goed ligt en waar hij vaak wordt gesteund door een grote schare fans.

"Voor het publiek is dit circuit ook geweldig. Je kunt heel veel zien vanaf de tribune, het is een soort arena."

Het is voor de fans van Verstappen te hopen dat hij het Oranjelegioen wel kan laten juichen. Dat lukte het Nederlands elftal niet tegen de Oostenrijkers.

"Ik was natuurlijk ook erg teleurgesteld door dat resultaat. Oostenrijk was gewoon beter. Maar we zitten nu wel aan de goede kant van het schema."