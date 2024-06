Reuters Lewis Hamilton na zijn derde plek in de kwalificatie

NOS Sport • vandaag, 10:10 Mercedes klimt langzaam uit diep dal: 'Hard werken leidt écht tot progressie'

Achter het bloedstollende duel om poleposition in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje, waarin Lando Norris Max Verstappen met twee honderdsten van een seconde de baas was, legde Mercedes beslag op de tweede startrij. Lewis Hamilton werd derde.

"Het is fijn om eindelijk weer op een zaterdag in deze sofa te zitten", grapte Hamilton over het feit dat hij mocht plaatsnemen bij de persconferentie.

Jarenlang was het een vanzelfsprekendheid. Hamilton reeg de poles aaneen, vaak met zijn teamgenoot - eerst Nico Rosberg, toen Valtteri Bottas - in de buurt. Mercedes was zeven jaar dominant in de Formule 1. Alleen Ferrari (met Sebastian Vettel en later Charles Leclerc) en Red Bull (met Verstappen en eerder Daniel Ricciardo) konden enige tegenstand bieden.

NOS Het circuit van aankomend weekend in Spanje

Hoe anders werd het na het zenuwslopende seizoen van 2021. Verstappen kaapte de titel voor de neus van Hamilton weg door hem in de laatste ronde van de laatste race in te halen. In 2022 volgde een nieuw reglement. De auto's werden totaal anders.

Concept flopt

Mercedes kwam als enige met het unieke zero pod-concept. Zonder al te veel op de technische details in te gaan: het werkte voor geen meter. De auto was langzaam en stuiterde ook nog alle kanten op. In Baku stapte Hamilton met zware rugpijn uit zijn bolide.

Een onverwachte zege in Brazilië bracht geloof in het concept, waardoor er voor 2023 in eerste instantie aan werd vastgehouden. Na een paar races verdween het idee alsnog in de prullenbak. Mercedes werd met een aangepaste auto nog wel tweede in het constructeurskampioenschap, op een straatlengte afstand van Red Bull.

Begin dit jaar was Mercedes slechts het vierde team in de pikorde, op ruime afstand van de top drie. Het leek een uitzichtloze situatie. Goede updates brachten echter hoop en in een regenachtig Canada was George Russell dicht bij de zege. De goede kwalificatie van gisteren versterkt de droom om vooraan terug te keren.

Reuters Hamilton in Barcelona

"Het was mijn beste kwalificatie van het jaar, dus ik ben blij en best tevreden", vertelde Hamilton op zijn geliefde plek op de sofa bij de persconferentie. "Eindelijk zien we dat het harde werken écht tot progressie leidt."

"We hebben echt stappen gezet de afgelopen maanden, maar we moeten er echt nog een paar maken hoor", waarschuwde de zevenvoudig wereldkampioen. "We zijn het gat aan het dichten en er komen nog wat updates aan."

Ook teambaas Toto Wolff, die afgelopen week de politie inschakelde vanwege een anonieme mail met de beschuldiging dat Mercedes de prestaties van de vertrekkende Hamilton saboteert, ziet vooruitgang bij zijn team. "We hebben erg goede stappen gezet sinds Imola. We zijn in staat geweest om de prestaties te verbeteren en we hebben die koers vastgehouden."

Zigzag naar de top

"Ik denk dat we allemaal een beetje verrast waren over ons potentieel op de zondag in Montreal. Maar dat gezegd hebbende, dat is een heel specifiek circuit. Hopelijk blijven de prestaties verbeteren, zodat we de jongens vooraan kunnen evenaren."

"Maar we weten dat het nooit in een rechte lijn gaat. Het zigzagt altijd een beetje."

Hoewel Mercedes nog ver is verwijderd van waar het drie jaar geleden stond en de volgende opschudding in de reglementen alweer in 2026 is, kunnen ze bij de Zilverpijlen eindelijk weer omhoog kijken. "Er valt nog het nodige te verbeteren, maar het is een fijne plek om te starten met dat lange rechte stuk naar bocht 1", keek Hamilton alvast vooruit op de race.