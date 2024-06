Reuters Connect Max Verstappen en Lando Norris

NOS Sport • vandaag, 14:00 • Aangepast vandaag, 17:24 Ook in Spanje geen poleposition Verstappen, Norris is 0,02 seconde sneller

Het is Max Verstappen voor de derde keer op rij niet gelukt om poleposition te pakken in de Formule 1. De Nederlander reed bij de kwalificatie van de Grand Prix van Spanje de tweede tijd. McLaren-coureur Lando Norris troefde hem met twee honderdsten van een seconde af.

Regerend wereldkampioen Verstappen veroverde in de eerste zeven races van het seizoen de beste startpositie, maar moest die in Imola en Canada aan respectievelijk Charles Leclerc (Ferrari) en George Russell (Mercedes) laten. En nu dus aan Norris, die voor de tweede keer in zijn carrière pole greep.

Voor McLaren was het de eerste pole in Spanje sinds Kimi Räikkönen in 2005.

NOS Het circuit van aankomend weekend in Spanje

In het eerste deel zette Verstappen 1.12,306 neer, de derde tijd, ruim 0,15 seconde achter Lewis Hamilton. Die was in zijn Mercedes het snelst van de twintig coureurs, maar had daar wel een set extra zachte banden voor nodig.

De vijf afvallers waren Kevin Magnussen (Haas), Yuki Tsunoda (RB), Daniel Ricciardo (RB), Alexander Albon (Williams) en Logan Sargeant (Williams).

Met 1.11,653 kondigde Verstappen in Q2 zijn ambities aan om pole te pakken. Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Sauber), Nico Hülkenberg (Haas), Lance Stroll (Astin Martin) en Zhou Guanyu (Sauber) werden het slachtoffer van zijn tijd en haalden de top tien niet.

Alpine verrast

Opvallend genoeg lukte dat de Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon wel. Bij de geplaagde Franse renstal is voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore teruggekeerd als adviseur van directeur Luca de Meo. Opmerkelijk, want de Italiaan werd in 2009 levenslang geschorst voor zijn aandeel in een crashschandaal in Singapore. Een jaar later werd die straf teruggedraaid.

Reuters Connect Flavio Briatore

In het laatste deel van de kwalificatie leek Verstappen een verbetering van zijn tijd naar 1.11,403 de draad van poles weer op te pakken. Hamilton en Russell beten zich stuk op die tijd, net als het Ferrari-duo Leclerc en Carlos Sainz. Het lukte Norris wel om er nog onder te duiken.

Verstapens teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de achtste tijd en start zondag door een gridpenalty, overgehouden aan de GP van Canada, vanaf de elfde plek.

Brand bij McLaren

Eerder op de dag ontstond er aan het begin van de derde vrije training commotie in de paddock door een brandje bij McLaren, tussen twee verdiepingen van de hospitality-unit, met veel rookontwikkeling tot gevolg.

NOS/Ayolt Kloosterboer Een brandweerman wordt per brancard weggevoerd

De brandweer kreeg het vuur onder controle. Twee brandweerlieden werden meegenomen voor een behandeling, omdat ze tijdens het blussen rook hadden ingeademd.

De unit werd ontruimd. Het teampersoneel kwam met de schrik vrij, al werd één teamlid uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek.

Verstappen reed in die derde vrije training de vierde tijd achter achter Sainz, Norris en Leclerc. De laatste twee zaten elkaar in de slotfase in de weg, waarbij de Monegask daarna gefrustreerd nog even Norris licht raakte. Hij kwam er met een reprimande van af.