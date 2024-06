Mercedes doet aangifte na mail over sabotage van auto Hamilton

Complotdenkers

"We onderzoeken het IP-adres, we onderzoeken de telefoon, omdat online wangedrag in deze vorm moet stoppen", zegt Toto Wolff, teambaas van Mercedes. "Ik weet niet wat sommige complotdenkers en gekken zich in hun hoofd halen, maar Lewis is al twaalf jaar onderdeel van dit team. Er is een vriendschap, we vertrouwen elkaar en we willen positief eindigen."