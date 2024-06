Reuters Max Verstappen in actie in Canada

NOS Sport • vandaag, 21:49 • Aangepast vandaag, 22:19 Verstappen snelste in regenachtige GP van Canada vol incidenten

De negende race van het Formule 1-seizoen is een prooi geworden voor Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull Racing hield in Canada in een natte race vol incidenten de McLaren van Lando Norris en de Mercedes van George Russell achter zich.

Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg gaven de wedstrijd in de eerste rondes het meeste kleur. De twee waren gestart als veertiende en zeventiende, maar waren als enigen op de blauwe regenbanden gestart. Al snel lag Magnussen op een vierde plek en was Hülkenberg achtste.

Het ging echter minder regenen en de baan droogde steeds meer op. De dappere poging van de twee werd daarmee tenietgedaan, zeker de opmars van Magnussen stagneerde omdat zijn pitstop heel lang duurde.

Verstappen, als tweede gestart achter Russell, kwam steeds dichter bij de Brit, maar een klein foutje in de zeventiende ronde zorgde ervoor dat Norris opeens in zijn spiegels te vinden was.

Drie ronden later ging de McLaren-coureur Verstappen voorbij. Norris verschalkte ook Russell en omdat de Mercedes-coureur niet veel later van de baan schoot, lag Verstappen opeens tweede.

Reuters Max Verstappen wordt gefeliciteerd door Lando Norris

Ook Logan Sargeant (Williams) kon zijn auto niet op de baan houden. Hij kwam in de bandenstapels terecht waardoor er een safetycar op de baan moest komen. Norris zag dat net te laat, waardoor hij niet meer naar binnen kon voor nieuwe banden. Zijn concurrenten deden dat wel zodat Norris terugviel naar de derde plek en Verstappen de leiding overnam.

Hard gelag Leclerc

De regen kwam tijdens de herstart heel eventjes terug. Dat was vooral voor Ferrari-coureur Charles Leclerc, de grootste concurrent van Verstappen in de WK-stand, een hard gelag. De Monegask had al enige tijd motorproblemen en had als enige van het veld gekozen voor reguliere banden.

Leclerc gleed alle kanten op en verloor heel veel tijd. Niet veel later stapte hij teleurgesteld uit de race.

AFP Logan Sargeant veroorzaakte de eerste safetycar

Toen het moment daar was voor alle coureurs om naar de reguliere banden over te schakelen, was Norris de laatste die naar binnen kwam. De Brit had na de pitstop van Verstappen de leiding genomen en was flink uitgelopen. Toen hij eenmaal zelf naar binnen was gekomen, kwam hij net tekort om Verstappen voor te blijven.

Omdat Sargeants teamgenoot Alexander Albon ook een safetycar veroorzaakte schoof het hele veld zestien ronden voor het einde weer in elkaar. Bij de herstart schoot Verstappen weg en werd hij niet meer bedreigd.

Achter hem vochten Norris, Oscar Piastri, Russell en Lewis Hamilton om de overige podiumplekken. De twee Mercedes-coureurs wisselden eventjes van plek, maar uiteindelijk wist Russell alsnog de derde plaats te bemachtigen.