AFP Norris in de pits in Montreal

NOS Sport • vandaag, 14:44 Norris: 'Als je rijdt om te winnen geeft dat meer zenuwen, maar ook meer motivatie' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Montreal

Joost Smedema redacteur Formule 1 in Montreal



Ben je bereid tot en zelfs over de limiet te gaan als je kunt knokken voor poleposition? Geef je net even iets meer als je een race kunt winnen? Meer dan wanneer je voor de, pakweg, tiende plek rijdt?

"Ja", zegt Lando Norris, winnaar van de Grand Prix van Miami vorige maand. Maar zijn teambaas bij McLaren, Andrea Stella, antwoordt met "nee".

Uitdager van Red Bull Racing

De vragen doemen op nu Max Verstappen en Red Bull Racing steeds vaker worden uitgedaagd door Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Aan het begin van vorig seizoen was McLaren nog een team in de achterhoede. Sinds de zomer van 2023 heeft het een stijgende lijn te pakken en de laatste races is het verschil met Red Bull kleiner en kleiner geworden. Norris start vanavond bij de Grand Prix van Canada (20.00 uur) van de derde plek.

Bekijk hieronder een reportage met Norris van verslaggever Martin Vriesema:

2:58 Norris wil geen credits voor updates McLaren: 'Team bouwt de auto, ik rijd er alleen in'

Ondanks de recente, gezamenlijke successen hebben coureur en teambaas een verschillende kijk op wat er binnen een team gebeurt als je meedoet om de overwinning en niet meer ergens halverwege het veld rijdt.

"Er is op zich niet veel veranderd", zegt Norris nuchter. "Ik stap in de auto, kijk naar de data en wil zo snel mogelijk rijden. Je strijdt alleen voor een andere positie."

Ik doe niet zo heel veel anders. Ik rijd hetzelfde, maar ben sneller. Lando Norris

"De spanning en de zenuwen die je voelt als je meedoet voor pole geven nog meer motivatie. Daardoor ga je op zoek naar extra honderdsten of duizendsten van een seconde. Dat kan het verschil zijn tussen de eerste of de vijfde plek."

Stella ziet juist het tegenovergestelde. "Ik denk dat we vorig jaar soms te fanatiek op zoek waren naar snelheid als het eigenlijk niet nodig was. Daardoor maakten we foutjes of haalden we de volgende kwalificatiesessie niet."

ProShots McLaren-teambaas Andrea Stella

Een team waarin het niet lekker loopt, gaat eerder op zoek naar de grens, en schiet er soms over, dan een team dat de boel op orde heeft, geeft Stella aan. "Ik heb niet het idee dat Lando nu meer jaagt op die laatste milliseconde. Hij is nog altijd heel geconcentreerd, maakt stappen na onze evaluaties en pakt elke kans die hij krijgt waarmee we ons kunnen ontwikkelen."

'Een à twee kilometer per uur harder'

Maar wat maakt dan precies het verschil tussen dit en vorig seizoen? Hoe is McLaren zo dicht bij Red Bull gekomen? "Meer grip", zegt Norris, "dat is de makkelijkste manier om het uit te leggen. Ik doe niet zo heel veel anders. Ik rijd hetzelfde, maar ben sneller."

"In elke bocht, op elk recht stuk gaan we een à twee kilometer per uur harder. Dat lijkt niet heel veel, maar over een hele ronde maakt dat misschien een halve seconde verschil. Dat is enorm veel winst."

AFP Mei 2024: Norris viert in Miami zijn eerste GP-zege

De credits daarvoor wil Norris niet naar zichzelf toetrekken. "Vooral de coureur daarmee complimenteren is te veel van het goede. Als coureur geef je een richting aan, maar het team analyseert de data en op basis daarvan zeggen ze: laten we dit doen of laten we dat doen."

"Je kunt ze ergens op wijzen, maar uiteindelijk is mijn taak alleen zo hard mogelijk rijden met de auto die ik krijg. Of het nu een snelle of een langzame auto is, makkelijk te besturen of niet."

NOS

Sinds de race in Oostenrijk, in juli vorig jaar, profiteert Norris van een update aan de auto die hem steeds dichter bij de top brengt. "Als alles samenvalt en rijder en team op hun best presteren, heb je de potentie om wereldkampioen te worden", zegt Norris met een klein lachje.

De potentie. Want denken aan de wereldtitel doet hij nog niet, ook al oogt Verstappens Red Bull Racing kwetsbaarder dan in de afgelopen 2,5 jaar. Norris staat op 56 punten achterstand van Verstappen, hij bezet na Charles Leclerc (Ferrari) de derde plek in de WK-stand.

"Ik moet me vooral comfortabel voelen in de auto en niet te veel nadenken over de druk. Met de wereldtitel ben ik niet bezig. Misschien komt dat later."