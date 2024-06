Red Bull Content Pool Max Verstappen in Canada

NOS Sport • vandaag, 01:17 Red Bull is overmacht even kwijt, verzucht Verstappen: 'Het loopt niet lekker' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Montreal

Hij zou graag weer eens een vlekkeloos weekeinde hebben, maar ook in Canada ziet Max Verstappen dat Red Bull Racing niet meer zo oppermachtig is als de afgelopen twee jaar. "Absoluut. Op dit moment loopt het gewoon even niet lekker", verzucht hij na de kwalificatie.

Verstappen start zondag weliswaar van de tweede plek, op zich geen beroerd resultaat op een circuit dat zijn auto niet heel goed ligt. "Maar het was het hele weekeinde al een beetje lastig. We hebben te veel problemen gehad en bij Mercedes kwam de snelheid makkelijker."

'Een tweede plek is heel goed'

Poleposition ging naar George Russell, die in zijn Mercedes precies dezelfde tijd noteerde als Verstappen. Maar omdat de Brit die 1.12,000 voor Verstappen noteerde, start hij vooraan.

"Kijk je naar de rondetijden, is het precies gelijk, maar ze waren in Q2 (de tweede kwalificatiesessie, red.) drie tienden sneller", zegt Verstappen. "Ik denk dat er voor hen nog veel meer in zat. Een tweede plek is, denk ik, heel goed."

Het seizoen begon voor Verstappen nog zo dominant met klinkende zeges in Bahrein, Saudi-Arabië, Japan en China. Seizoen 2024 leek verder te gaan zoals 2023 geëindigd was. Hij is ook nog de leider in de WK-stand, maar sinds vorige maand is de Red Bull de overmacht kwijt.

In Imola en Monaco, bij de vorige twee grands prix, beklaagde Verstappen zich tijdens de trainingen veel over de afstelling van de auto. Het liep allemaal niet naar wens.

Bovendien kwam de concurrentie dichterbij. Ferrari en McLaren hijgden Verstappen in de afgelopen races in de nek, dit weekeinde mengt ook Mercedes zich in de strijd. Maar niet alleen zijn de anderen sterker geworden, Red Bull zelf zit simpelweg even niet meer in de flow die het team zo lang te pakken had.

Soms heb je een moment in het jaar waarop het allemaal even niet lekker loopt. Max Verstappen

Vrijdag kon hij door een probleem in het elektrische gedeelte van zijn motor maar weinig kilometers maken tijdens de tweede training in Montreal. "Het mag gewoon niet gebeuren", stelt Verstappen, die tot zijn ongenoegen een patroon begint te zien.

"Ik denk dat we alles wel goed in de gaten houden, maar soms heb je een moment in het jaar waarop het allemaal even niet lekker loopt met allemaal kleine problemen."

"Er zijn bijna geen andere mensen in het team en iedereen doet zijn best. We praten erover, je probeert het altijd te verbeteren en te analyseren. Maar op dit moment kunnen we het gewoon even niet tegenhouden."

Mercedes pakt juist voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije in 2023 weer eens poleposition. Toen was het Lewis Hamilton, de laatste keer dat Russell van pole mocht vertrekken was ook in Hongarije, twee jaar geleden.

Toch kwam het succes niet uit de lucht vallen voor Russell. "De auto voelde dit weekeinde tijdens iedere ronde goed, we stonden altijd ergens bovenaan. Of dat de komende races ook zo gaat zijn, gaan we zien.

"Twee weken geleden in Monaco zaten we maar een tiende van de eerste rij af, nu pakken we pole en dit zijn de eerste twee races na de update aan de auto. Het ziet er goed uit."

Verstappen: "Ik ben wel blij dat het Mercedes is en niet Ferrari, die staan dichter bij ons in het kampioenschap." Charles Leclerc en Carlos Sainz stelden teleur, beide coureurs starten zondag buiten de top tien. Maar Verstappen wil daar niet te veel naar kijken.

"Uiteindelijk moeten we ons op onszelf concentreren en dingen zelf afdwingen, je kan natuurlijk niet uitgaan van de concurrentie. Op dit moment zit het heel dicht bij elkaar. Je ziet het ook aan Checo (Pérez,red.) in Q1", zegt Verstappen over zijn teamgenoot die de eerste sessie niet overleefde.

"Het is gewoon heel lastig om onze auto zich goed te laten voelen. Het ziet ernaar uit dat het bij andere teams allemaal net wat makkelijker loopt. We moeten zorgen dat we er als team weer bovenuit kunnen steken."