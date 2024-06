AFP George Russell

NOS Sport • vandaag, 19:54 • Aangepast vandaag, 23:24 Russell en Verstappen exact gelijk in kwalificatie, Brit op pole in Canada

In een spannende kwalificatie voor de Grand Prix van Canada hebben George Russell en Max Verstappen precies dezelfde tijd neergezet: 1.12,000. Omdat de Brit van Mercedes dat als eerste deed, vertrekt hij morgen bij de race van poleposition.

Het is niet uniek dat de snelste tijd door meerdere coureurs werd gedeeld. In 1997 noteerden Jacques Villeneuve, Michael Schumacher én Heinz-Harald Frentzen dezelfde tijd in de GP Europa.

"Fantastisch", riep Russell na afloop. Het is de eerste pole van Mercedes dit seizoen. Met dan weer wat regen en dan weer droog was de kwalificatie een uitdaging. Verstappen kwam in zijn laatste ronde net naast Russell en dat was voor de WK-leider een opsteker na een moeizame dag.

Ferrari's vallen al na eerste sessie af

Lando Norris zat vlak achter de eerste twee, op slechts 21 duizendsten, en werd derde. Lewis Hamilton stelde na een sterk optreden in de derde vrije training met de zevende plaats teleur.

NOS

Verstappen reed in de tweede kwalificatiesessie nog in de gevarenzone en werd daarin zevende. Voor de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz liep die sessie uit op een grote deceptie. Met respectievelijk een elfde en twaalfde plaats waren ze klaar.

En dat twee weken na de zege van Leclerc op zijn thuiscircuit in Monaco. Eerder vandaag liep het in de derde vrije training evenmin naar wens voor Ferrari. De Monegask werd tiende en Sainz twaalfde. "We doen iets niet goed, ik weet niet wat", zei Lerclerc toen, "We zijn extreem langzaam."

Het kon nog erger. Sergio Pérez, die net zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd, viel al na de eerste kwalificatiesessie buiten de boot. De Mexicaan werd slechts zestiende, bijna een seconde achter Verstappen.

Hamilton razendsnel in derde vrije training

Eerder vandaag was zevenvoudig wereldkampioen Hamilton de snelste in de derde vrije training. De Brit van Mercedes zette al vroeg in de sessie een uiterst scherpe 1.12,549 neer en daar kon niemand meer aan tippen.

AFP Lewis Hamilton

De eerste vrije trainingen werden vrijdag geteisterd door regen, maar vandaag was het tijdens de derde sessie droog in Canada. Niet alleen qua weer zat het gisteren niet mee. WK-leider Verstappen kampte met technische problemen.

Onder een stralend zonnetje reed Verstappen vandaag als eerste de baan op voor een nieuwe kans. Het werd weer geen zonnige ronde voor de drievoudig wereldkampioen, maar een rommelige, met een aantal foutjes.

Tsunoda tekent bij Yuki Tsunoda heeft zijn contract bij RB, het tweede team van Red Bull, met een jaar verlengd. Dat betekent dat een van de RB-stoeltjes voor volgend jaar bezet is. Tsunoda rijdt sinds 2021 voor het team, dat toen nog AlphaTauri heette. Zijn beste resultaat in de F1 is de vierde plek. De strijd om het andere zitje ligt nog open. Daniel Ricciardo is nu de teamgenoot van Tsunoda, maar Liam Lawson aast op de plek van de Australiër.

Daarna ging het iets beter met Verstappen, maar het was niet voldoende om Hamilton van de eerste plaats te stoten. Hij kwam 0,374 tekort. "De auto stuitert in de rondte", klaagde Verstappen over de boardradio. In zijn laatste ronde raakte Verstappen bovendien lichtjes een muur.

Mercedes had zijn zaken toen al goed voor elkaar. Achter Hamilton en Verstappen eindigde Russell als derde (+0,408). Laatstgenoemde lachte uiteindelijk als laatste. "Trots om de ommekeer", riep hij.