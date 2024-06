Red Bull Content Pool Verstappen in Canada

NOS Sport • morgen, 00:28 Wint Verstappen, Leclerc of Norris in Canada? 'Geen van ons kan het voorspellen' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Montreal

Joost Smedema redacteur Formule 1 in Montreal



Zijn race was saai, het weekeinde emotieloos. Max Verstappen houdt weinig warme gevoelens over aan de Grand Prix van Monaco, waarin hij eind mei genoegen moest nemen met de zesde plaats.

Op circuits waar Verstappen veel rood/witte kerbstones (de hobbelige randen van de baan) moet meepakken, komt zijn auto niet zo lekker uit de verf. Het gestuiter ligt de RB20 niet.

Het Circuit Gilles Villeneuve van de Grand Prix van Canada (zondag 20.00 uur) kent net als het stratencircuit in Monaco gedeeltes met langzame bochten, waar de auto grote stukken van de kerbstones meepakt. Weliswaar is het niet zo heftig als aan de Middellandse Zee, maar ook in Montreal verwacht Verstappen geen dominantie van zijn team.

'Dit is niet ons sterkste circuit'

Verstappen: "Veel over de kerbs rijden is niet ons favoriete ding, dat weten we. Het is een probleem sinds dag één van deze generatie auto's. We werken eraan en willen het verbeteren, maar dat gaat niet van de ene op de andere week."

Ook zijn teamgenoot Sergio Pérez klinkt niet al te optimistisch richting het raceweekeinde in Canada. "Ik denk dat het niet zo extreem wordt als in Monaco, maar op verschillende punten hebben we hier te maken met dezelfde uitdagingen. Het zal niet ons sterkste circuit zijn."

Verstappen: "Monaco was opnieuw een wake up call. We hebben er goede discussies en gesprekken over gehad op de fabriek, ik heb het gevoel dat we ons er nu nog beter op focussen."

"Nu de concurrentie dichterbij komt, kunnen we niet terugvallen op de voorsprong die we hadden. Het moet worden opgelost, maar daarvoor moet je dingen opnieuw ontwerpen en andere ideeën loslaten op het design van de auto. Dat kan met het budgetplafond niet binnen één of twee weken."

Voorsprong van 31 punten

Verstappen leidt de strijd om de wereldtitel nog wel met 31 punten voorsprong op Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar onoverwinnelijk zijn hij en Red Bull Racing de laatste weken niet meer.

NOS De WK-stand

McLaren en Ferrari zijn het gat met de drievoudig wereldkampioen aan het dichten, Lando Norris en Leclerc wonnen beiden een van de laatste drie races.

"Je weet dat je echt een kans hebt", zegt Norris. "Voor de coureurs is dat geweldig. We nemen allemaal net even meer risico. En het is mooi dat de fans naar een race kijken en zich kunnen afvragen: wie gaat er winnen? In plaats van: gaat dezelfde coureur weer winnen?"

Wie in Canada aan het langste eind trekt? "Het zal heel dicht bij elkaar zitten, het is onmogelijk om te zeggen of wij, Ferrari of Red Bull bovenaan zal eindigen", kijkt Norris vooruit.

"Dat maakt het heel uitdagend. Geen van ons kan het voorspellen en dat was de laatste paar races ook al het geval."

Kijk je naar het totaalpakket, denk ik dat Ferrari op dit circuit de beste papieren heeft. Lando Norris

Toch noemt Norris man en paard. "Ik vind Ferrari de favoriet. Ze zijn sterk op snelle, rechte stukken en presteerden zeer goed in Monaco", verwijst hij naar de zege van Leclerc. "Kijk je naar het totaalpakket, dan denk ik dat zij op dit circuit de beste papieren hebben."

'Iedereen gooit de bal naar een ander'

Leclerc kan niet veel met Norris' woorden. "Ach, weet je: niemand wil de favoriet zijn aan het begin van het weekeinde. Je zal mij nooit horen zeggen dat we honderd procent favoriet zijn en dat doen anderen ook niet. Iedereen gooit de bal naar het team dat het dichtst bij ze staat."

"We staan met z'n drieën zo dicht bij elkaar dat je op deze baan onmogelijk iemand kunt aanwijzen. Het zal erop neerkomen wie zijn werk het beste doet. Wij hebben weinig punten verloren op Red Bull aan het begin van het seizoen, komen steeds dichterbij en willen ze onder druk houden."

AFP Leclerc na zijn zege in Monaco

Wie de favorietenrol ook naar wie schuift, wie met welke vinger ook in welke richting wijst, het maakt Verstappen weinig uit. Hij haalt er letterlijk zijn schouders over op. "Het voelt hetzelfde."

"We moeten naar onszelf kijken. Er is genoeg om aan te werken, na Monaco hebben we een goede richting te pakken. Dat is uitdagend. Ik probeer niet naar de anderen te kijken, dat kost alleen maar tijd en energie. We weten dat er dingen zijn die we beter moeten doen. Als dat lukt, zijn we nog steeds een heel sterk team."