Nieuw Formule 1-reglement zorgt voor auto's die vaker kunnen inhalen

Vanaf 2026 zullen Formule 1-auto's iets kleiner en dertig kilo lichter zijn. Ook wordt er afscheid genomen van het DRS-systeem. Dat heeft autosportfederatie FIA bekendgemaakt in het nieuwe Formule 1-reglement dat over twee jaar zal gelden.

Ook is het uiterlijk van de nieuwe bolides onthuld.

Naast de kleinere en lichtere bolides krijgen de coureurs de beschikking over een knop waarmee ze hun vermogen tijdelijk kunnen vergroten. Die vervangt het huidige DRS-systeem, waarbij coureurs op aangewezen plekken op het circuit hun achtervleugel kunnen openen om meer snelheid te genereren.

Ook het vermogen van de batterij in de hybride motoren wordt met de nieuwe regelgeving flink opgeschroefd, al wordt het hybridecomponent wel gesimplificeerd.

Actieve aerodynamica

Een andere aanpassing die ingaat per 2026 is actieve aerodynamica. Verschillende bewegende elementen in de nieuwe, platte achtervleugel en de voorvleugel moeten het makkelijker maken om elkaar te volgen op de baan.