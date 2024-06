ANP Sergio Pérez

NOS Sport • vandaag, 18:12 F1-coureur Pérez verlengt contract bij Red Bull tot en met 2026

Formule 1-coureur Sergio Pérez heeft zijn contract bij Red Bull Racing met twee jaar verlengd. De teamgenoot van Max Verstappen is nu tot en met 2026 verbonden aan de Brits-Oostenrijkse renstal.

De 34-jarige Mexicaan sloot zich in 2021 aan bij Red Bull en heeft met de renstal vijf keer een grand prix gewonnen. Ook eindigde hij 29 keer op het podium en begon hij drie keer vanaf poleposition in een Red Bull-wagen.

"Continuïteit en stabiliteit zijn belangrijk voor het team", aldus teambaas Christian Horner in een verklaring. "De afgelopen paar races waren zwaar, maar we hebben vertrouwen in 'Checo'."

Met dat laatste doelt de 50-jarige teambaas op de huidige vorm van Pérez. Zijn resultaten blijven achter bij de capaciteiten van de RB20, de auto waarin hij en Verstappen dit seizoen rijden.

Pérez staat momenteel vijfde plaats in het wereldkampioenschap, ruim achter koploper Verstappen. Vorig jaar eindigde hij nog als tweede in het klassement. De afgelopen maanden werd er gespeculeerd over een mogelijke exit van de Mexicaan.

Einde aan geruchten

Met de contractverlenging komt er een einde aan die geruchten. "Ik ben erg blij dat ik me in de toekomst kan blijven inzetten voor dit geweldige team", aldus Pérez. "Deel uitmaken van dit team is een enorme uitdaging en daar houd ik van."

Nu er duidelijkheid is over Pérez, is er nog de vraag: waar ligt de toekomst van Verstappen? De regerend en drievoudig wereldkampioen wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes.