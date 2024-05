NOS/Joost Smedema Leclerc afgebeeld als heilige

NOS Sport • vandaag, 20:41 Eindelijk heeft Leclerc zijn Monaco-zege: 'Tijdens race al tranen in mijn ogen' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Monaco

Charles Leclerc werd het hele Formule 1-weekeinde in Monaco al afgebeeld als een heilige op een van de jachten in de haven met uitzicht op het circuit. Eindelijk maakte hij de verwachting waar. Die van het Monegaskische publiek en van zichzelf.

De Ferrari-coureur zegevierde op de straten waar hij als kind overheen liep. "Het is een droom die uitkomt. Ik duik vanavond zeker met Fred Vasseur (zijn teambaas, red.) de haven in", zegt een uitgelaten Leclerc.

Nog nooit had hij het podium gehaald bij de race in eigen land, ondanks twee eerdere polepositions. Dit weekeinde overtuigde hij van de eerste training tot de race, de zege kwam ondanks druk van Oscar Piastri (McLaren) nooit echt in gevaar.

Leclerc moest zichzelf toespreken

Dieptepunt van de Monaco-misère was de race in 2021, toen Leclerc tijdens de formatieronde uitviel met een kapotte aandrijfas, veroorzaakt door een crash aan het einde van de kwalificatie.

"De laatste vijftien ronden waren emotioneel. Alles komt langs: herinneringen aan mijn kartdagen, mooie momenten, moeilijke momenten. Ik had tranen in mijn ogen als ik uit de tunnel kwam. Ik moest mezelf toespreken: nee Charles, niet nu."

EPA Leclerc viert de zege met zijn team

Leclerc: "Het was erg moeilijk mijn emoties in bedwang te houden, dit betekent zo ontzettend veel voor me. Deze zege is extra bijzonder omdat het hier twee keer niet lukte vanaf pole. Na zoveel tegenslagen geniet je extra als het eindelijk wel lukt."

'De prins heeft me altijd gesteund'

De spoken uit het verleden heeft Leclerc nu verjaagd. Als koning van Monaco stond hij op het podium naast prins Albert. "Hij was zichtbaar emotioneel bij de ceremonie", zag de kersverse winnaar.

"De prins heeft me altijd gesteund, ook in moeilijke momenten. Hij heeft me zien opgroeien en dat maakte het voor ons allebei een speciale dag."

EPA Leclerc met prins Albert

Maar was er sprake van 'een vloek van Monaco', een vloek die het presteren voor eigen publiek onmogelijk zou maken? "Daar heb ik nooit in geloofd. Monteurs kregen vanochtend geen hap door de keel, ik had daar geen last van."

Pizza margherita met prosciutto crudo

En toch: om de druk van de ketel te halen at Leclerc zaterdagavond zijn favoriete pizza. Een margherita met prosciutto crudo, rauwe ham. "Normaal gesproken is dat niet de ideale maaltijd in de voorbereiding op een race", geeft hij toe.

"Natuurlijk ben je vooraf gespannen, maar dat was echt helemaal weg toen ik mijn helm opzette. Ik wist het hele weekeinde dat hier een grote kans lag. We wisten al weken dat dit circuit ons zou liggen."

Verstappen: 'Winnen in eigen land is een van de mooiste dingen' Max Verstappen kwam als zesde over de streep en kon Charles Leclerc, zoals hij zelf al had verwacht, in de race niet bedreigen. Zijn Red Bull heeft grote moeite met het stratencircuit, terwijl de Ferrari er goed uit de verf komt. "Hij heeft een heel sterk weekeinde gereden", deelt Verstappen een compliment uit. "Je thuisrace winnen is een van de mooiste dingen die je kan overkomen. Charles heeft hier regelmatig pech gehad, dus ik ben blij voor hem."

Volgens Leclerc is het succes ook zeker op het conto te schrijven van teambaas Vasseur. "Hij heeft ons op sleeptouw genomen en zet alle poppetjes goed."

Vasseur: "We kunnen nu gelukkig stoppen met vragen of het Charles volgend jaar wel gaat lukken. Daar is hij vanaf", zegt de Fransman, terwijl een medewerker de flessen champagne uit de koelkast haalt voor de huldiging van het team.

"Dit is een heel belangrijke zege voor hem, de druk op zijn schouders nam elk seizoen toe. Vorig jaar vond ik hem een stuk nerveuzer, deze week was hij relaxed vanaf het begin. Ik heb nooit aan Charles getwijfeld, maar voor zijn vertrouwen is dit natuurlijk heel goed."

EPA Leclerc op het podium in Monaco

Dat het gat met WK-leider Verstappen slonk van 48 naar 31 punten, is voor Leclerc vandaag even bijzaak. "Ik denk helemaal nog niet aan een titelstrijd."

Verstappen voorspelt weliswaar dat er meer lastige circuits voor Red Bull Racing komen, maar Leclerc pareert: "We moeten zorgen dat we overal optimaal presteren, het van race tot race bekijken en dan zien waar het schip strandt."

"We gaan nu genieten van deze mijlpaal, dat mag even. Morgen of dinsdag gaat de focus op Canada", waar over twee weken de volgende race is.

NOS De nieuwe WK-stand