Leclerc kan eindelijk juichen in Monaco

NOS Sport • vandaag, 17:27 Leclerc wint in Monaco eindelijk GP voor eigen publiek, Verstappen zesde

Max Verstappen is zesde geworden in de Formule 1 Grand Prix van Monaco. De winst ging naar thuisrijder Charles Leclerc, die zo afrekende met alle pech die hij in voorgaande jaren kende op het iconische stratencircuit.

Voor Leclerc is het zijn eerste overwinning sinds juli 2022 en de zesde in zijn carrière. Maar belangrijker nog: de Ferrari-coureur brengt de spanning in de WK-stand weer wat terug. Na 8 van de 24 races bedraagt zijn achterstand op Verstappen nog maar 31 punten.

De nieuwe WK-stand

De WK-stand bij de constructeurs

De 71ste Formule 1-race in Monaco begon met een flinke startcrash, maar daarna was het vooral een optocht door de krappe straten van Monte Carlo. Leclerc reed de hele race aan de leiding en ook Verstappen bleef continu op de zesde plek. Dat was voor de Nederlander de slechtste uitslag in een race waarin hij niet uitviel sinds oktober 2022.

McLaren-coureur Oscar Piastri pakte met een tweede plek zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Carlos Sainz werd derde, al mocht de coureur van Ferrari van geluk spreken dat hij niet uitviel. Al in de eerste ronde stond hij stil met een lekke band, maar door de startcrash mocht hij met nieuwe banden op zijn derde plek aan de herstart deelnemen.

Startcrash

Vanwege die stevige startcrash moest de race ruim een half uur worden stilgelegd. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez werd van achteren aangetikt door Kevin Magnussen (Haas). De auto van Pérez raakte diverse keren de muur en ook Magnussen en diens teamgenoot Nico Hülkenberg vielen uit.

De auto van Pérez is aan alle kanten beschadigd

Veel schade na de crash van Pérez, Magnussen en Hulkenberg

In het middenveld was er ook een flinke botsing tussen teamgenoten Pierre Gasly en Esteban Ocon van Alpine. De auto van Ocon schoot door de lucht, waardoor hij de vierde uitvaller werd.

Verstappen moest na een matige kwalificatie als zesde beginnen en meer dan dat zat er eigenlijk geen moment in. Na de herstart nam de top vier ruim afstand van George Russell (vijfde), Verstappen (zesde) en Lewis Hamilton (zevende).

Leclerc begon op poleposition en behield de leiding, al was zijn voorsprong op achtereenvolgens Piastri, Sainz en Lando Norris tijdens de gehele race klein.

Optocht met slechts enkele pitstops

Doordat alle coureurs terwijl de race stillag de verplichte bandenwissel doorvoerden, hoefde niemand nog een pitstop te maken. De race stond dan ook 77 rondes vooral in het teken van banden sparen. Inhalen op het smalle stratencircuit is schier onmogelijk.

Leclerc leidt voor Piastri, Sainz, Norris en Russell

In de slotfase werden er toch enkele pitstops gemaakt. Lance Stroll kon zonder zijn elfde plek te verliezen een setje nieuwe banden halen. Even later kreeg de Canadees een lekke band en viel hij terug naar de zestiende plek.

Vervolgens gingen ook Hamilton en Verstappen naar binnen, zonder daarbij een plek te verliezen. Op hun nieuwe banden reden ze het gat met nummer vijf Russell dicht.

In de laatste 15 van de 78 rondes zat Verstappen constant te loeren en te pushen, maar hij kon geen echte aanval plaatsen op Russell. En zo bleef de race op de chaotische openingsronde na verstoken van spektakel.