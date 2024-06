NOS Sport • vandaag, 09:21 Via olympische roeibaan naar het F1-circuit van Montreal: 'Dit was slechts plan B’ Joost Smedema redacteur Formule 1 in Montreal

Al voor de kwalificatie van vanavond staat Max Verstappen op poleposition in Canada: de wereldkampioen heeft de beste parkeerplaats aan het water. Zijn auto, een forse pick-up, staat het dichtst bij de brug naar de paddock.

De parkeerplaats van Verstappen aan de roeibaan

De brug over de olympische roeibaan van 1976

De olympische roeibaan van 1976

Het stratencircuit van de Canadese Grand Prix ligt op het Île Notre-Dame, een kunstmatig eiland in de Saint Lawrence-rivier bij Montreal.

Een brug, opgebouwd uit drijvende pontons, brengt de coureurs, teamleden en journalisten van de ene naar de andere kant over een bijzondere strook water: de olympische roeibaan van 1976.

'We staan óp olympische geschiedenis'

Een duidelijke, zichtbare herinnering aan de Spelen van Montreal is er niet bij het Circuit Gilles Villeneuve. François Dumontier, directeur van de Canadese GP, zegt dat hij er eigenlijk werk van moet maken. Olympische ringen zouden niet misstaan bij het circuit, vindt hij.

"We staan nu óp olympische geschiedenis", zegt hij vanaf een uitbouw van de paddock. Aan de kade, over de roeibaan, is een stellage gebouwd waar alle teams hun onderkomen hebben.

Dumontier vertelt over de relatie tussen de Formule 1 en de Spelen van Montreal: "Buiten Europa is er haast geen circuit dat al zo lang op de Formule 1-kalender staat", zegt hij trots over de GP, die in 1978 voor het eerst werd gereden in Montreal. "En dat terwijl deze plek plan B was van burgemeester Jean Drapeau, die de F1 naar de stad haalde."

NOS/Joost Smedema François Dumontier, directeur van de Canadese Grand Prix

"Drapeau was een visionair", zegt Dumontier over de burgemeester van Montreal van 1960 tot en met 1986. Hij was altijd in voor grootse plannen.

"In 1967 vond de wereldtentoonstelling plaats in de stad en daarvoor is het eiland waar we nu zijn, het Île Notre-Dame, opgespoten. Het is gebouwd met de opgegraven grond die overbleef bij de aanleg van het metronetwerk."

'Stad betaalt nog steeds voor olympisch dak'

Een kleine tien jaar later, in 1976, organiseerde Montreal de Olympische Spelen, die door Drapeau naar de stad waren gehaald. Het draaide uit op een financieel debacle, de begroting werd fors overschreden.

"Vooral door het olympisch stadion, met een dak dat open en dicht zou moeten kunnen. Maar zover is het nooit gekomen. Dat dak is al drie keer vervangen, de stad betaalt er nog steeds voor", aldus Dumontier.

Montreal 1976: slechts vijf Nederlandse medailles De Nederlandse ploeg kwam met slechts een handvol medailles terug uit Montreal. De oogst: tweemaal zilver en drie keer brons. Een van de grootste verrassingen kwam van de bronzen waterpolomannen. Andy Hoepelman (69) was een van de spelers. "Omdat we tot het einde in het toernooi zaten, heb ik weinig van de stad kunnen zien", herrinnert Hoepelman zich. "Vanuit het olympisch dorp zijn we nog weleens de stad in gelopen, dat kon ondanks de enorme beveiliging na het drama van de Spelen in München in 1972. Ik herinner me wel hoe open en enthousiast de Canadezen waren."

1976: de waterpolomannen met hun bronzen medaille (Hoepelman zittend, derde van rechts)

2014: Nico Landeweerd, Hans van Zeeland, Andy Hoepelman, Hans Smits en Gijze Stroboer bij het WK masters in Montreal

1976: Jos Hermens (rechtsvoor) tijdens de olympische marathon in Montreal

"Op de laatste dag hebben we nog naar de marathon gekeken." Daar heeft Hoepelman ongetwijfeld Jos Hermens voorbij zien komen, die er 25ste werd. Hermens (74) is tegenwoordig atletenmanager en heeft geen beste herinneringen aan Montreal. "Ik had te veel en veel te hard getraind, zelfs met een griepje ging ik nog door. Ik ben nooit meer terug geweest in Montreal. Ik was zelfs nooit meer in Canada, het staat niet echt op de atletiekkalender en waarom zou ik erheen gaan? Ik heb het eigenlijk een beetje uit mijn geheugen gewist." Hoepelman was tien jaar geleden voor het eerst weer eens in Montreal, toen hij met een mastersteam op een WK waterpolo speelde met nog vier anderen uit de olympische ploeg van 1976. "Het olympisch dorp en het stadion herkenden we zeker nog. En we pakten weer een medaille. Zilver dit keer, dus een stapje dichter bij het goud dan toen."

Na de Spelen wilde Drapeau zoveel mogelijk van de olympische infrastructuur hergebruiken om de financiële malaise nog een beetje te beperken. De vraag om de F1-race te organiseren kwam niet slecht uit. Maar die vraag kwam wel met een omweg, vertelt Dumontier.

"Tussen 1967 en 1970 werd de Grand Prix van Canada om het jaar op een ander circuit gereden. De Formule 1-leiding wilde naar één vast circuit en de Canadese organisatie dacht aanvankelijk aan Toronto, waar al een circuit lag."

Drapeau wilde een circuit met start/finish midden in het stadion voor 60.000 toeschouwers. François Dumontier

"De lokale overheid blokkeerde dat idee. De gemeenteraad geloofde niet dat het iets zou worden met die Formule 1, ze zagen geen toekomst in de sport."

Een van de promotors stapte naar Drapeau. De burgemeester was meteen enthousiast en had al snel een locatie in gedachte: het olympisch park.

Dumontier: "Ik heb de tekeningen gezien, hij wilde een circuit met start/finish midden in het stadion voor 60.000 toeschouwers. De FIA was er geen fan van, want de V12-motoren zouden veel te veel geluid maken in zo'n stadion."

Getty Images 1976: burgemeester Drapeau (r) met de olympische vlam

"Maar Drapeau had een alternatief: het eiland dat was aangelegd voor de wereldtentoonstelling. De eerste schetsen van het circuit zijn nagenoeg hetzelfde als de baan zoals we die nu kennen. En alle coureurs zijn er nog steeds enthousiast over."

Lang contract met de Formule 1

Montreal heeft een contract met de Formule 1 tot en met 2031, een eeuwigheid vergeleken met sommige (Europese) races die om de paar jaar moeten knokken voor hun plek op de kalender.

"We moeten creatief blijven, want we willen nog langer onderdeel van de Formule 1 blijven", zegt Dumontier. Het eiland wordt niet groter, maar met constructies als deze uitbouw op het water", wijst hij om zich heen, "kan de F1 hier nog jaren blijven komen."

