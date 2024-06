Reuters Connect

NOS Sport • vandaag, 18:34 Weer geen pole Verstappen: 'De dominantie die we hadden, het is weg'

Uit de schaduw van Max Verstappens Formule 1-team Red Bull is McLaren als voornaamste uitdager verschenen. Ook in Barcelona bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje maakte het team indruk met poleposition voor Lando Norris, die Verstappen nét achter zich hield.

In Miami won Norris de race en in Canada maakte hij het Verstappen ontzettend lastig. Ook Helmut Marko, adviseur van Red Bull, ziet in Spanje dat McLaren aan een opmars bezig is. "McLaren is sinds drie races het sterkste team."

Dat Verstappen ook in Barcelona niet domineert, daar kan Marko mee leven. "De afstelling is in de juiste richting ontwikkeld. We zetten druk, deden de juiste wijzigingen en Max reed in de derde sessie een fantastische ronde."

Bekijk hier de reactie van McLaren-CEO Zak Brown:

1:31 Brown na pole van Norris: 'Goede ronde van Lando, goed uitgevoerd door het team'

Die fantastische ronde van 1.11,403 leek genoeg voor pole, maar Norris dook er op de valreep nog net onder.

Gat is weg

Verstappen was er niet verbaasd over. De overmacht van voorheen is al een tijd verdwenen. "Het gat dat er vorig jaar was en de dominantie die we hadden, het is weg. We hadden ook geen wake-up-call nodig, we waren al wakker."

Toch ziet Verstappen nog mogelijkheden genoeg voor morgen, als de race is om 15.00 uur. De GP van Spanje is ook vanaf P2 nog te winnen. "Alles is nog mogelijk. De auto voelt gelukkig een stuk beter dan eerder dit weekend."

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dat Verstappen het goed gedaan heeft in de spannende kwalificatie. "En als team hebben we de auto de laatste sessies een stuk verbeterd. Het is een kleine marge om de pole mee te verliezen, maar gefeliciteerd aan Lando. Hopelijk hebben we morgen een goede race."

Horner ziet dat ook dat de concurrentie de achterstand naar Red Bull heeft gedicht. "Dat is het voordeel van stabiele reglementen. Als je het loslaat, komt het veld vanzelf samen."

1:44 Horner na spannende kwalificatie: 'Veld nadert elkaar door stabiele reglementen'

Norris zelf hoopt het Verstappen vooral heel lastig te maken. "Ik verheug me op de race, maar ik zal zeker onder druk komen te staan. Ik heb nog maar weinig tegen Max geracet, omdat hij altijd ver voor lag. Maar dat is niet meer zo. En onze auto is nog nooit zo goed geweest als nu."

Voor de kwalificatie was het voor McLaren even flink schrikken, toen er een brand ontstond in de hospitalityruimte van het team. "Iedereen is in orde", zei Norris erover. "Het gaf wel onrust, maar gelukkig bleef het alleen bij materiële schade."

NOS Het circuit van aankomend weekend in Spanje