NOS Sport • vandaag, 17:46 Verstappen: 'We waren zeker niet de snelste, maar we deden alles goed'

Vlak nadat hij afgevlagd was als winnaar van de Grand Prix van Spanje, vatte Max Verstappen zijn race kernachtig samen: "Yes, mooi! We waren zeker niet de snelste vandaag, maar we hebben alles goed gedaan met de strategie. Yes!", riep de coureur van Red Bull Racing uitbundig.

Het was alweer de 61ste overwinning in de carrière van de Limburger, op het circuit nabij Barcelona waar hij acht jaar geleden als 18-jarige zijn allereerste race won. In de afgelopen jaren werd winnen normaal voor Verstappen, maar de zege van zondag gaf hem veel voldoening.

Terug in de pitstraat sprong Verstappen zijn bolide uit en liet hij zich uitgelaten in de armen van teamleden vallen. De vreugde spatte ervan af.

Buffer

Nadat hij even op adem had kunnen komen, blikte Verstappen tevreden terug op de 66 rondes in Spanje. "We maakten de race bij de start. Ik nam de leiding en kon een buffer creëren voor de eerste pitstop."

Reuters Verstappen en Norris na de race

Verstappen begon in Spanje vanaf de tweede plek en wist de van poleposition vertrokken Lando Norris in de eerste bocht te passeren. George Russell had vanaf de vierde plek de beste start en nam de leiding. Maar na drie rondes wist Verstappen de Mercedes van Russell al in te halen.

"Na de eerste pitstop moest ik defensief rijden, want Lando was erg snel", vertelde Verstappen. "Ik denk dat we alles goed hebben gedaan, daarom ben ik erg blij met deze zege."

Vloekend en tierend

Norris maakte zijn twee pitstops steeds enkele rondes later dan Verstappen. De coureur van McLaren kon op zijn nieuwe banden telkens enkele seconden inlopen. Maar écht spannend werd de race in Spanje nooit. Op de finish gaf Norris 2,3 seconden toe op Verstappen.

ANP Teleurstelling bij Norris

Vloekend en tierend kwam de 24-jarige Brit over de streep. "Ik had moeten winnen", mopperde hij, gevolgd door een f-woord. "De auto was geweldig, ik heb het verprutst bij de start."

Daarna verontschuldigde Norris zich over de boordradio bij het team. "Jullie hebben het goed gedaan, we hadden de overwinning verdiend vandaag."

Enkele minuten later baalde Norris nog altijd. "Ik ben teleurgesteld. Er zijn veel positieve dingen vandaag. Er was slechts één negatief ding en dat heeft alles verpest", doelde hij op zijn start. "Want we hadden zeker de snelste auto vandaag."

