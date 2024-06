Red Bull Content Pool Verstappen viert zijn zege in Canada

NOS Sport • vandaag, 10:15 Horner begrijpt Verstappens irritaties: 'We zitten in woelig water' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Montreal

Joost Smedema redacteur Formule 1 in Montreal



Er zat wel vaker wat tegen. Een auto die maar niet comfortabel wilde aanvoelen in Singapore, remproblemen in Australië, gestuiter "als een kangoeroe" in Monaco. Max Verstappen reageerde er steeds vrij gelaten op.

Niet gefrustreerd, maar realistisch door de gedachte: één slecht weekeinde kost je de wereldtitel niet.

In Canada was Verstappen zaterdagavond na de kwalificatie opvallend uitgesproken. Te veel tegenslag, te weinig vlekkeloze weekeinden. In incidenten herkende Verstappen een patroon. "Het loopt even niet bij ons", was de strekking van zijn verhaal, tijdens weer een grand prix waarin hij tegen problemen met zijn auto aanliep.

Toch zestigste zege

Zonder gevolgen, overigens. Een dag later stond Verstappen toch met de champagne te spuiten als winnaar van de spectaculaire grand prix in Montreal, de zestigste zege van zijn carrière.

Toch begrijpt teambaas Christian Horner wel waar Verstappens irritatie na de kwalificatie vandaan kwam. Horner is het met de drievoudig wereldkampioen eens dat het team niet aan de allerbeste weken bezig is.

Sla de carrousel over AFP Verstappen in de Canadese regen

AFP Blauwe lucht tijdens de GP in Montreal

"Soms zit je tijdens een fase van het seizoen in woelig water", zegt Horner, die niet bezorgd is door Verstappens uitlatingen. "Max spreekt het uit, hij is veeleisend, zoals iedereen in het team naar perfectie streeft. Dit weekeinde hebben we ons er goed doorheen kunnen manoeuvreren."

"Het was voor hem ook een pittig weekeinde, vrijdag kon Max weinig kilometers maken door een probleem met het elektrische deel van zijn motor. In zijn garage waren het zware dagen."

EPA Christian Horner

McLaren-teambaas Andrea Stella baalde vooral van de gemiste kans. Lando Norris was aan het begin van de race duidelijk sneller dan Verstappen. Had het team Norris een fractie eerder naar binnengehaald voor zijn eerste pitstop, was de kans op de overwinning veel groter geweest.

McLaren zet grote stappen de laatste weken. Zo groot, dat de tweede plaats niet meer genoeg is voor een jubelstemming.

"Die teleurstelling zegt veel over de weg die we hebben afgelegd", zegt Stella. "We doen structureel mee voor het podium en soms zelfs voor de zege. Maar ik wil kijken naar de positieve punten en dat zijn er veel. Op verschillende soorten circuits kunnen we meedoen, we zijn echt stabiel aan het worden."

NOS

Dat doet veel met het vertrouwen in het team. "Maar", zegt Stella, "van vertrouwen ga je niet harder rijden. Je bent uiteindelijk alleen competitief als het design van je nieuwe onderdelen van hoge kwaliteit is en je consistent presteert op de baan."

"Het element vertrouwen helpt omdat het energie en motivatie geeft aan iedereen. Maar daar kun je niet op bouwen, dat moet je doen op goed afgeleverd werk. Dat moeten we ons voor ogen blijven houden."

AFP McLaren-teambaas Andrea Stella

Over twee weken rijden de coureurs in Barcelona de Grand Prix van Spanje op een circuit dat de Red Bull beter zou moeten liggen dan de banen van de afgelopen races.

Het Circuit de Catalunya heeft veel hogesnelheidsbochten en weinig langzame chicanes, zoals dat in Monaco en in mindere mate Canada.

Horner rekent zich niet meteen rijk. "We verwachten dat Ferrari en McLaren competitief kunnen zijn op elk circuit, Mercedes meldde zich dit weekeinde ook vooraan. We hebben zes van de negen races gewonnen, maar moeten op de toppen van ons kunnen blijven presteren om ze voor te blijven."