Red Bull Content Pool Verstappen viert zijn zege in Montreal

NOS Sport • morgen, 00:32 Verstappen geniet van regenrace: 'Moet je niet te vaak hebben, het is heel stressvol’ Joost Smedema redacteur Formule 1 in Montreal

De een had een grote glimlach, de ander een wat kleinere en de derde had er eigenlijk de pest in. Maar Max Verstappen, Lando Norris en George Russell waren het over één ding eens: in de Grand Prix van Canada konden ze racen zoals racen bedoeld is. Hiervoor zijn ze Formule 1-coureur geworden.

"Het was moeilijk, maar tegelijkertijd erg leuk", zegt Verstappen na zijn overwinning. "Je wil dit niet altijd, want het is wel heel stressvol."

Lichtblauw en donkergrijs tegelijkertijd

De lucht boven Montreal was lichtblauw én donkergrijs, het asfalt eerst nat en later droog. Na een tweede bui herhaalde dat scenario zich.

Een uur en vijftig minuten op het puntje van de stoel, zo voltrekken lang niet alle grand prixs in een Formule 1-seizoen zich. "Er gebeurde zoveel, het was een krankzinnige race", zegt Verstappen over de incidentrijke wedstrijd.

"Ik houd hiervan, het geeft veel voldoening als je onder deze zware omstandigheden wint. Deze races heb je zo nu en dan nodig."

Norris kende de beste openingsfase op de natte baan in Montreal. Hij vond de grip op het asfalt het makkelijkst, ging langs Verstappen en profiteerde (net als de Limburger) van een foutje van Russell, die van pole was vertrokken. Ronde na ronde lag Norris' snelheid hoger, maar Verstappen werd geholpen door de safety car.

'Het was een verkeerde keuze'

Na een crash van Logan Sargeant (Williams) kregen de coureurs het signaal dat de safety car de baan op zou komen. Maar toen was Norris nét voorbij de ingang van de pitstraat. Daardoor kon hij niet van banden wisselen op dat gunstige moment, want een pitstop onder de safety car kost relatief weinig tijd.

Het leek simpelweg pech, maar Norris wil daar niks van weten. "Het was een verkeerde keuze", zegt de Brit stellig. "We hadden een pitstop moeten maken. Dat ligt aan mij, dat ligt aan het team en we moeten het er over hebben."

Reuters Max Verstappen in de regen in Canada voor Norris

McLaren-teambaas Andrea Stella legt uit wat er aan de pitmuur gebeurde. "We hebben het teruggekeken en Lando was anderhalve seconde voorbij de lijn om een stop te kunnen maken. Achteraf gezien hadden we hem naar binnen kunnen halen. We bestudeerden de regenradar en verwachtten weinig nieuwe neerslag, daarom wilden we geen onnodige pitstop maken."

"Het was ongelukkig. Niet alleen omdat Lando die pitstop miste, maar dat er überhaupt een safety car nodig was, want hij was de snelste auto van het veld." Het moment kostte Norris de leiding in de wedstrijd en, vermoedelijk, de zege.

De rekening (te vroeg) vereffend

Vorige maand ging het in Miami precies andersom. Toen profiteerde Norris van een safety car-situatie ten koste van Verstappen. Gianpiero Lambiase, de engineer die op Verstappens oor zit tijdens de race, was er als de kippen bij om dat moment terug te halen.

"What goes around, comes around", zei Lambiase tegen Verstappen. Alsof de rekening al vereffend was. "Dat voelde veertig ronden te vroeg", lacht Red Bull-teambaas Christian Horner.

1:09 Red Bull-teambaas Horner: 'We hadden het juist vandaag'

"Maar Max heeft deze overwinning meer dan verdiend", prijst Horner het rijden van zijn coureur. "Kijk naar zijn snelheid bij de herstarts, naar de manier waarop hij gebruikt maakte van de omstandigheden en hoe hij samenwerkte met de engineers aan de pitmuur. We hebben als team steeds de juiste keuze gemaakt."

''Als team heel goed gedaan'

Het weekeinde verliep zeker niet zoals Verstappen en Horner dat graag voor zich zien, beiden zien meer verbeterpunten dan ze lief is. Maar na een moeilijke race in Imola en een teleurstellend weekeinde in Monaco kwam Verstappen onder de lastige omstandigheden in Canada wel weer bovendrijven.

Verstappen: "We moesten er bovenop zitten en dat is gelukt. Als team hebben we dit heel goed gedaan."